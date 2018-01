WOII-bom gevonden bij baggerwerkzaamheden IJ

Tweede Wereldoorlog

Vermoedelijk stamt de bom uit de Tweede Wereldoorlog. Zo werden de Fokkerfabrieken in Noord in 1943 door de geallieerden bestookt vanuit de lucht. Maar de Duitsers hadden bij Schellingwoude ook een basis voor watervliegtuigen. Ook die waren een doelwit voor bombardementen.



De aanvallen waren doorgaans weinig effectief en er zijn dan ook veel bommen in het water beland. Een jaar of tien geleden is er nog een brisantbom uit het water gevist. In 1943 vielen in Noord 158 doden als gevolg van drie bombardementen. Het eigenlijke doelwit, de Fokkerfabrieken, werd niet geraakt.



