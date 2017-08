Woensdag mogelijk eerste zomerse augustusdag

De temperatuur kan in andere delen van het land oplopen tot 28 graden. Sinds 19 juli is het niet meer zomers warm geweest in De Bilt.



Weeronline acht de kans groot dat het deze maand bij één officiële zomerse dag blijft. Donderdag wordt het mogelijk niet warmer dan 22 graden. De kans op zomerse temperaturen bedraagt de rest van de maand slechts 20 procent, stelt het weerbureau.



"Normaal noteren we in De Bilt in augustus zeven dagen waarop het 25 graden of meer wordt en passeren we één keer de tropische grens van 30 graden,'' aldus Weeronline.