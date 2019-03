Woensdag breekt de lente echt aan

Meteorologisch gezien is de lente op 1 maart al begonnen, maar de weersomstandigheden leken meer op stormachtige herfstweken. Vanaf woensdag is dat helemaal anders. De wind is inmiddels al in kracht afgenomen en ook de buien zullen verdwijnen.



"Het is maandag en dinsdag nog even doorbijten en de tijd uitzitten," zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. "Maandag vallen in Amsterdam nog enkele buien en dinsdag is er kans op motregen. Daarna trekt de regen voorlopig weg uit Nederland."



Zonnig

Na de wisselvallige maandag en dinsdag volgt op woensdag de beloning met 13 graden en een overheersende zon. "Dan begint pas echt de lente," zegt Klaassen. "We werden afgelopen week soms bijna van de fiets geblazen, die periode is voor de komende weken definitief voorbij. Dat krijgen we niet meer terug."



Ook na woensdag houdt het aangename weer aan. De komende weken blijft het overwegend zonnig en zal een spat regen schaars zijn.