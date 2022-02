‘Woekerrente’ op coronalening strop voor zelfstandigen: ‘Die moet er echt vanaf’

De laatste strohalm voor zelfstandig ondernemers in coronatijd zit vol doornen. Sinds vorig najaar moeten zzp’ers en andere zelfstandigen een bijstandslening aanvragen als ze het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Terug te betalen met 8 procent rente. ‘We laten deze belangrijke groep in de kou staan.’

“Ik zag vorig jaar al dat ik het met die lockdowns financieel niet ging redden,” zegt Hans Verbeek van restaurant Utrechtsedwarstafel in Amsterdam. “Ik had in april een kasstroom van 156 euro. Ik draaide op krediet. Ik had al Tozo (noodsteun voor zelfstandigen) van ruim 10.000 euro, salarissteun voor mijn chef-kok en de vastelastenvergoeding. Maar het was niet voldoende.”

MKB-financier Qredits wees een noodkrediet af. “Op advies van de gemeente heb ik toen Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aangevraagd. Dat heeft me gered. Ik ben er blij mee. Ik had 20.000 euro gevraagd, maar kreeg 22.500 euro omdat ik ook mijn vergunningen moest vernieuwen. Tot zover 10-plus.”

Belabberde uitvoering

“Alleen de uitvoering ervan is uiterst belabberd en het rentepercentage is 8 procent. Dat kost me boven op de lening nog eens 1800 euro.” Was dat de enige opslag, dan had hij dat nog wel gered. Maar Verbeek moet binnenkort starten met de afbetaling van de Tozo-hulp en de uitgestelde belastingen. Daarnaast willen leveranciers nog geld, loopt de aflossing van leningen bij de huisbank door en moest hij eerder alle coronahuur in één keer betalen.

“Bij de Rabobank zit ik in de hoogrisicocategorie, daar betaal ik 5 procent rente. De Belastingdienst vraagt over de tijdens corona uitgestelde belastingbetaling 2 procent rente in 60 maanden. De terugbetaling van de Tozo is ook 2 procent. Dat is dezelfde overheid die nu 8 procent van me wil.”

Afgelopen najaar besloot het kabinet alle hulpmaatregelen voor ondernemers te stoppen, in de veronderstelling dat de pandemie uit de economie wegebde. Daaronder ook ‘zelfstandigensteun’ Tozo. Toen bleek dat corona met de omikronvariant opnieuw oplaaide en er weer lockdowns en beperkingen nodig waren, werd het merendeel van de steunmaatregelen in de kast gehouden. Ook voor zelfstandig ondernemers die rechtstreeks door die ingrepen getroffen worden.

Zelfstandigen moeten zich sindsdien zien te redden met het Bbz, een twintig jaar oude regeling die ooit in het leven is geroepen om mensen vanuit een bijstandsuitkering aan de slag te helpen. Met een rentepercentage van 8 procent, gelijk aan de maximale wettelijke rente die bedrijven of overheden mogen rekenen bij een betalingsachterstand.

Het Bbz is echter verre van geschikt voor noodsteun. Dát dacht het kabinet op te lossen door – na enig aandringen – een aantal voorwaarden te schrappen. Maar hoewel het in de verste verte niet om betalingsachterstanden gaat, werd vastgehouden aan die ‘woekerrente’ van 8 procent. Ondernemers die het maximumbedrag vragen dat via het Bbz wordt uitgekeerd, 203.135 euro, moeten daarover 16.250 euro rente betalen.

Laatste vangnet

“Het Bbz geldt als laatste vangnet,” liet toenmalig minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) afgelopen zomer aan de Tweede Kamer weten. “Het gaat om hoge risico’s waar meestal geen zekerheden voor terugbetaling tegenover staan.” Ook vreesde Koolmees dat een lager rentepercentage commerciële aanbieders als Qredits ‘uit de markt zou prijzen’.

Rutger Groot Wassink was als wethouder Sociale Zaken van Amsterdam én als onderhandelaar namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betrokken bij de gesprekken met het kabinet over steunmaatregelen. “De argumentatie van het kabinet over het hoge risico van deze leningen, is onterecht. Je moet het niet alleen bekijken vanuit financiële risico’s, maar ook vanuit de vraag wat je sociaal gezien wilt bereiken. Dit gaat om de bestaanszekerheid en het levensonderhoud van mensen.”

“Het was al een heel slecht plan om de Tozo af te schaffen en vervolgens het Bbz, een regeling die daar niet geschikt voor is, voor coronasteun te gebruiken. Maar dat rentepercentage moet er echt vanaf. Ik roep het kabinet op dat naar beneden bij te stellen tot een sociaal aanvaardbare hoogte. Voor grote bedrijven doen we niet kinderachtig, we geven miljoenen uit aan testen voor toegang. Maar deze belangrijke groep laten we in de kou staan.”

Geen tijd en geld meer

Ook ondernemersverenigingen klopten tevergeefs in Den Haag aan. “Het antwoord was steeds dat zzp’ers in de problemen nu toch gemakkelijk een baan kunnen vinden,” zegt voorzitter Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL). “Extra steun zou dat maar frustreren.”

“De meeste zelfstandigen hebben bewust voor hun zelfstandigheid gekozen. Een andere baan is echt niet voor iedereen weggelegd. Een violist kan niet zomaar zonnepanelen installeren. Daar komt omscholing bij kijken; dat kost tijd, dat kost geld. En deze mensen hebben, door de coronamaatregelen van dezelfde overheid, geen tijd en geld meer.”

Biesheuvel vreest dat de regering het niet zo heel erg vindt dat zelfstandige ondernemers omvallen. “Het gevoel bekruipt me dat het kabinet dit vanwege de discussie over de positie van zzp’ers en de adviezen om de arbeidsmarkt te hervormen als een manier ziet om zelfstandigen vanzelf weer in loondienst te krijgen.”

Molensteen

Het rentepercentage, hoger dan wat bijvoorbeeld KLM moet betalen voor zijn staatskrediet en staatsgerelateerde leningen, hangt als een molensteen om de nek van duizenden zelfstandigen. Landelijke cijfers zijn niet beschikbaar. Amsterdam laat desgevraagd weten sinds oktober al ruim 5000 verzoeken voor Bbz te hebben ontvangen, vier tot vijf keer zoveel als in reguliere jaren en een explosie vergeleken bij de 120 aanvragen uit 2020 – toen veel ondernemers via andere coronaregelingen steun kregen.

Het gaat vooral om aanvragen door zelfstandigen uit de horeca, retail of culturele sector, die bij gebrek aan inkomsten door lockdowns en overheidsbeperkingen niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Maar er liggen inmiddels ook 340 aanvragen voor bedrijfskredieten, waarvan er nog 300 moeten worden beoordeeld. Ondanks die stortvloed lijken nog veel meer zelfstandig ondernemers de woekerlening niet aan te durven; in het laatste kwartaal van de Tozo-regeling telde Amsterdam immers 12.000 ontvangers.

Amsterdam, de gemeente met de meeste zelfstandigen, heeft het dan nog redelijk voor elkaar, zegt voorzitter Cristel van de Ven van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). “Over andere gemeenten horen we dat ze de zelfstandigen niet weten te bereiken. Kleinere gemeenten hebben niet de expertise om aanvragen te beoordelen, andere willen het hele doopceel van de ondernemer lichten, waardoor het nog meer tijd kost.”

Levensvatbaarheid

Volgens haar eisen veel gemeenten bij een aanvraag nog altijd eerst een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderneming. “Dat lijkt wel Kafka: een ondernemer die noodsteun vraagt omdat hij het hoofd niet boven water kan houden laten bewijzen dat zijn onderneming levensvatbaar is.”

“Bbz is mentaal al van een andere orde dan de eerdere steunmaatregelen van de overheid,” zegt Van de Ven. “Mensen gaan van een maatschappelijke regeling opeens naar de bijstand. Dat voelt alsof het hun eigen schuld is dat ze het niet redden. Maar dat komt doordat ze van de overheid hun beroep niet mogen uitoefenen.”

Amsterdam zegt nu ‘desnoods over de grens van het toelaatbare te gaan’ om zelfstandig ondernemers die door het Bbz nog verder in de problemen komen, te helpen. “We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen door de bodem zakken,” zegt wethouder Groot Wassink, “wat Den Haag ook voorschrijft. We zullen ze niet het vel over de neus halen.”

Hij wil een definitieve oplossing. “Ik heb het kabinet gevraagd: kom met een langetermijnplan voor zzp’ers en andere zelfstandigen. Er moet langetermijnperspectief komen om hun bestaanszekerheid te verbeteren. We moeten een sociale ondergrens voor iedereen aanleggen. Van flexwerkers tot zzp’ers, ongeacht contractvormen.”