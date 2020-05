Woekeren met ruimte: waar kunnen die extra terrassen komen?

Een kroegbaas meet de afstand tussen tafels op een terras voorafgaand aan de heropening van de terrassen op 1 juni. Beeld ANP

Sinds premier Mark Rutte twee weken geleden heeft bekendgemaakt dat de horeca vanaf 1 juni de deuren weer mag openen, wordt er druk gepast en gemeten. Zowel door de horeca, die vaak in gemeenschappelijk verband tientallen plannen heeft ingediend om straten en pleinen te vullen met terrasstoelen, als door het stadhuis.

Vandaag wordt het Afwegingskader terrassen bekendgemaakt, een set regels om alle aanvragen in Amsterdam in goede banen te leiden. De ruimte is beperkt, dus een groot gebaar zoals in Rotterdam (twee keer zoveel ruimte voor terrassen) of Den Haag (maximaal 25 procent uitbreiding) zit er niet in – het komt aan op maatwerk. Tot teleurstelling van de horeca durft het college geen ‘tropenschema’ toe te staan, waarbij terrassen flink groter mogen worden en horeca zonder vergunning toch wat stoelen en tafels buiten mag zetten.

Mediation bij overlast

Om de horecaondernemers zoveel mogelijk kans te geven iets van hun omzetverliezen goed te maken, wordt per locatie bekeken of er meer ruimte beschikbaar is. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de kans parkeerplekken direct voor hun zaak in gebruik te nemen als terras, mits de parkeerdruk in de buurt niet te hoog is. Als ergens klachten zijn over overlast, moet er een media­tionteam uit een andere buurt in actie komen: een horecaondernemer, een medewerker van de Ombudsman en een burger, beoordelen de situatie en dragen oplossingen aan.

Op de stoepen moet minimaal 3 meter ruimte overblijven voor voetgangers, zodat die elkaar op anderhalve meter afstand kunnen passeren – en die ruimte is schaars in de dicht­bebouwde binnenstad. Stadsdelen mogen horecaondernemers ook een vergunning geven voor een groter terras. Langs kades kan worden onderzocht of terrassen op pontons mogelijk zijn.

Of de stadsdelen in staat zullen zijn alle uitbreidingsaanvragen voor 1 juni te beoordelen, is de vraag. “Al die aanvragen moeten wel snel worden afgewikkeld,” zegt Eveline Doornhegge van Horeca Nederland Amsterdam. “Zeker als er consensus over gezamenlijke plannen is in een buurt. Ondernemers kunnen het zich niet veroorloven lang te moeten wachten.”

Geen proefopstelling

Het loopt nu al niet altijd even soepel. “Ambtenaren zeggen dat we op de centimeter nauwkeurig moeten aangeven wat de bestaande en nieuwe situatie met terrassen is,” zegt voorzitter Eward Koning van de ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat. “En dat voor 43 zaken. We hebben aangeboden een proefopstelling te maken aan de hand van de regels van de gemeente, maar ze willen niet langskomen.” In de Utrechtsestraat zijn plannen voor terrasuitbreiding bij voorbaat al afgewezen.

Ook onder meer in de Negen Straatjes, de Van Woustraat en het Spiegelkwartier spelen vergelijkbare, kleinschalige plannen. Rond de Van Wou leeft het idee een knip aan te brengen in de drukke weg, eerder dan afgesproken, zodat doorgaand autoverkeer er geen gebruik meer van kan maken en er ruimte ontstaat. Op de Nieuwmarkt, het Leidseplein en het Rembrandtplein slaan horecaondernemers de handen ineen voor extra, afgezette, terrasruimte.