Woede om rondslingerend vuil: ‘Dit is vragen om een rattenplaag’

Steeds meer mensen zijn klaar met het opstapelende afval bij inzamelpunten in parken en op straat. Een Amsterdammer uit Nieuw-West startte recent een petitie om de gemeente op te roepen om het meenemen van je eigen afval uit parken te verplichten. Andere stadsbewoners roepen elkaar tot de orde op sociale media, in opiniestukken in kranten en via briefjes op vuilcontainers.

Het vuil in de stad stapelt zich de afgelopen maanden op door de gevolgen van het coronavirus, waardoor mensen dichter bij huis blijven. Dit, in combinatie met het warme weer, vergroot problemen die normaal ook al spelen.

De gemeente haalde de afgelopen weken dan ook vele tonnen meer aan vuilnis op. In de afgelopen maand gaat het om 19.428 ton huisvuil, 1683 ton meer dan normaal, en 23.517 ton grofvuil (plus 13,2 procent). De stijging is vooral te zien in de stadsdelen Noord, West en Nieuw-West.

Ook in de parken is er meer vuil dan normaal. “We zien elk jaar afval in de parken tijdens de zomermaanden, maar op dit moment is het echt veel meer dan voorgaande jaren,” zegt een woordvoerder van de gemeente. Daarom heeft de gemeente verschillende maatregelen getroffen, zoals de inzet van extra wagens, een campagne om mensen te wijzen op de regels met betrekking tot het aanbieden van vuilnis en extra vuilnisbakken op recreatieplekken. Toch lijkt het niet genoeg te zijn.

Politiek is het ook zat

En stadsbewoners zijn niet de enigen die de grote hoeveelheden vuilnis in de openbare ruimte zat zijn. De Partij van de Ouderen vreest voor een rattenplaag en eist meer en sneller actie van het stadsbestuur. “Er moet extra personeel komen om de boel schoon te houden en afval af te voeren,” zegt partijvoorzitter en gemeenteraadslid Wil van Soest. “Er zijn genoeg mensen die nu zitten te springen om extra werk.”

Het is goed dat de zwarte kraaien de vuilnis maar een beetje opruimen hier in Amsterdam. De vuilnisbakken zijn vol en staan al dagen op rood. Maar wie pleurt dan gewoon z’n vuilniszakken zo op straat? Het is wachten op ratten. @StadsdeelZuid pic.twitter.com/sLrTGp8h7M — Erik Rezelman (@rezel) 6 juni 2020

Ook verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens is er klaar mee. “Ik begin het zat te worden om de rommel achter de kont van Amsterdammers op te ruimen,” zei hij eerder tijdens een gemeenteraad. De gemeente heeft vooralsnog ruim 1 miljoen euro extra kosten gemaakt om de enorme troep op te ruimen. Ivens waarschuwt dat inwoners van de stad daarvoor uiteindelijk de rekening zullen krijgen. Er zijn immers geen toeristen meer om naar te wijzen.

De vraag is wel in hoeverre het probleem ligt bij het gedrag van mensen, of dat de bakken niet vaak genoeg worden geleegd door de gemeentereinigingsdienst en er te weinig wordt schoongemaakt en gehandhaafd in de parken. Experts zeggen dan ook dat het te makkelijk is om als gemeente alleen naar de inwoners te wijzen.

Volgens Van Soest zou de oplossing een wisselwerking moeten zijn. “We willen én meer inzet van de gemeente én dat mensen zelf ook hun handen uit de mouwen steken. Je zou denken dat iedereen wel zo is opgevoed dat ze zelf hun rommel meenemen vanuit de parken.” Het tegenovergestelde blijkt uit beelden die gefrustreerde Amsterdammers op sociale media plaatsen. Er is bijna geen park of inzamelpunt in Amsterdam waar geen vuil rondslingert.

Het strand op IJburg op een woensdagochtend. Het nieuwe normaal? pic.twitter.com/bxNb69Z9RE — ErikKraak (@KraakErik) 3 juni 2020

Naast stank en ontsiering brengt al dat afval nog een groot nadeel met zich mee: meer vuil betekent ook meer eten voor ratten en ander ongedierte. “Het aantal ratten leek de afgelopen jaren sowieso weer te stijgen,” zegt Richard Piké van Van der Velden Ongediertebestrijding. “Maar door de coronacrisis heeft het een vaart genomen.” Exacte aantallen zijn moeilijk te geven, maar het is volgens hem terug te zien in het aantal meldingen en het gebruik van materieel. “Normaal gesproken gebruiken we gemiddeld vijftig rattendepots (een soort lokdozen) per week. Nu soms honderden.”

De toename wordt volgens Piké grotendeels veroorzaakt doordat er meer vuil op straat ligt. “Een stapel vuilniszakken op straat is een feestje voor ratten.” Maar een deel van de stijging van het aantal meldingen is ook te verklaren omdat mensen meer tijd hebben om buiten te zijn en daardoor meer ratten zien. Daarnaast verplaatsen de dieren zich van de binnenstad naar de buitenwijken.“De restaurants in het centrum zijn wekenlang gesloten geweest, daar viel dus veel minder eten te halen dan normaal."

Volgens de gemeente is er nog geen toename van het aantal ratten te zien in de stad. De afdeling dierplaagbeheersing van GGD Amsterdam heeft niet meer meldingen binnengekregen dan normaal.