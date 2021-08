Woede om camping voor 5000 man bij Formule 1 in Zandvoort: ‘De maat is nog voller’

Werknemers bouwen aan een tribune op Circuit Zandvoort. Beeld ANP

Volgens de organisatoren achter Unmute Us!, die zaterdag in vijf steden verspreid over Nederland protestmarsen gaan houden, is er sprake van onbegrijpelijke willekeur, zegt hun woordvoerder Jasper Goossen. “De Formule 1 mag wel doorgaan, maar allerlei veel kleinere festivals en evenementen niet. De overheid moet ophouden met het meten met twee maten.”

Eerder woensdag kwam bij deze ergernis het nieuws dat pal naast het circuit een camping is aangelegd met plaats voor bijna 5000 mensen. Racefans kunnen de nacht doorbrengen in de Dutch Grand Prix Village op minder dan een kwartier lopen van het circuit. Er waren plannen om ook entertainment en horeca toe te staan op de camping, maar die zijn ‘helemaal afgeschaald’, zegt burgemeester David Moolenburgh. “Het is nu sec bedoeld om te slapen.”

‘Hemeltergend’

De weerstand tegen deze camping zit ’m erin dat de overheid meerdaagse festivals niet laat doorgaan onder het mom dat overnachtingen worden gezien als een risico voor de verspreiding van corona. Dat Zandvoort nu ineens wel toestemming krijgt, is zeer tegen het zere been van onder meer Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg die tegen RTL zei er geen goed woord voor over te hebben. “Hemeltergend. Dit is meten met twee maten, het ruikt naar corruptie.” Volgens de gemeente echter is er sprake van ‘een camping zoals er zovele zijn in Zandvoort’.

Volgens Goossen van Unmute Us! is de ongelijke behandeling waarvan de culturele sector het slachtoffer is niet langer uit te leggen. “Na een weekend waarin festivals, culturele en zakelijke evenementen wederom de wacht werden aangezegd en tegelijkertijd tienduizenden mensen op elkaar gepropt in voetbalstadions aan het joelen en feesten waren, is de maat nóg voller.”

Voor alle duidelijkheid: Goossen zegt voorstander te zijn van het doorgaan van deze grootschalige sportevenementen, van voetbal tot Formule 1. “Hiermee wordt namelijk bevestigd dat het wél kan en de druk op de zorg hierdoor niet exponentieel groeit.”

‘Géén grote orgie’

Volgens Goossen lijken beleidsmakers een totaal verknipt beeld te hebben van wat muziekfestivals behelzen. “Ze hebben kennelijk geen idee, alsof een festival één grote orgie is.” De branche stelt dat Fieldlab-evenementen hebben bewezen dat festivals zeer veilig kunnen plaatsvinden.

Unmute Us! wijst erop dat in het buitenland inmiddels diverse grootschalige evenementen en festivals plaats vonden. Volgens hen heeft de Servische gezondheidsautoriteit bevestigd dat er op Exit Festival met 180.000 bezoekers géén corona-uitbraak is geconstateerd. In de Verenigde Staten liepen op Lollapalooza van 385.000 bezoekers slechts 203 mensen een besmetting op.

Goossen: “In België worden inmiddels weer evenementen van 75.000 bezoekers toegestaan, nota bene op basis van resultaten van de Nederlandse Fieldlab onderzoeken. Het is onverteerbaar dat de branche die deze resultaten heeft voortgebracht al anderhalf jaar op slot wordt gehouden, zonder enig perspectief op heropening.

Bijzonder vervoer ligt stil

De Grand Prix van Zandvoort ligt om meer redenen onder vuur: het bijzonder vervoer voor bijvoorbeeld kinderen en ouderen ligt van vrijdag 3 tot en met zondag 5 september stil. RegioRijder, dat voor dat vervoer verantwoordelijk is, vreest grote vertragingen door de Formule 1.

In verband met het Formule 1-weekend worden wegen in de omgeving van het circuit afgesloten. Er zijn wel doorlaatbewijzen, maar volgens RegioRijder is het aanvraagproces voor die bewijzen ingewikkeld.

Een slechte zaak, zegt Rikus Spithorst van reizigersbelangenorganisatie Maatschappij voor Beter OV. “Papierwinkel mag nooit reden zijn om noodzakelijk vervoer voor mensen stil te leggen.” Spithorst stelt dat het race-evenement ook elders in het land gevoeld gaat worden. “NS zet extra treinen en personeel in, maar die worden elders weggesneden dus. De Rotterdamse Havendagen krijgen ook meestal extra treinen, maar die kunnen daar dit jaar naar fluiten.”

Daarnaast vraagt Spithorst zich af of de veiligheid van de bezoekers van de Formule 1 niet in het geding kan komen. “Mensen worden ongetwijfeld gefaseerd toegelaten tot het circuit, maar hoe voorkom je dat na afloop, als de laatste auto over de finish is, niet iedereen tegelijkertijd weer op huis aan gaat? Als je 10.000 mensen per uur aanvoert, krijg je opstoppingen als straks iedereen tegelijk weggaat.”