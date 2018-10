Woede en frustraties na aanslag bij Hotel Buiten

Ik sta naast jullie, en ben even geschokt als jullie zijn Emre Ünver,

Ünver, die Hotel Buiten een 'juweeltje voor het stadsdeel' noemde, moest tot zijn eigen spijt maar 'in het belang van de opsporing van de daders' het antwoord op de meeste vragen schuldig blijven. "Maar ik sta naast jullie, en ben even geschokt als jullie zijn."



De politie gaf wel toe dat er in de eerste dagen na de aanslag onvoldoende geluisterd is naar de buurtbewoners en beloofde beterschap.



Poging tot doodslag

Manager Mark Jansen van Hotel Buiten kon zijn emoties niet de baas toen hij vertelde over wat in zijn tent is gebeurd. "Drie van mijn personeelsleden hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag. Dat is niet zomaar iets."



Jansen heeft nog steeds geen enkel idee wat het motief kan zijn voor het gooien van de brandbom. Dat het iets te maken zou hebben met afpersing of een conflict in het criminele circuit wijst hij subiet van de hand.



"Het idee alleen al is absurd: dit is een restaurant dat tot stand is gekomen door crowdfunding vanuit de buurt, het is gebouwd door vrijwilligers. Dat we de volgende dag weer open mochten bewijst ook wel dat je het niet in die hoek hoeft te zoeken."