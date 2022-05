Wob-documenten tonen: gebrekkige administratie en onrust bij gemeente na ophef aanstelling Booij

Burgemeester Femke Halsema ANP EVERT ELZINGA Beeld ANP

“Het is rommelig gegaan,” stelde burgemeester Halsema in februari nadat er veel vragen opkwamen rond de inhuur van Lennart Booij als programmadirecteur bij Amsterdam 750 jaar. De vrijdag uitgekomen honderden pagina’s Wob-stukken, op verzoek van Propria Cures en De Telegraaf, reconstrueren de onrust die ontstond bij woordvoerders en ambtenaren na persvragen.

Zo werd bijvoorbeeld naar buiten gemeld dat Lennart Booij tot 2025 extern programmadirecteur zou blijven, waarmee er rond zijn contract Europese aanbestedingsregels zouden worden overtreden. Een dag later moest dit gecorrigeerd worden, nadat bleek dat Booij gevraagd was tot 2025 beschikbaar te blijven, maar dit nog niet in een contract was vastgelegd.

De te snelle reactie was volgens een vrijgegeven SMS aan burgemeester Halsema voorgelegd en besproken. In haar reactie trekt Halsema de handen van de foute reactie af. ‘Dat is flauwekul’, stuurt zij terug.

De Wob-documenten laten een beeld zien van een gemeente die met terugwerkende kracht de eigen administratie helder probeert te krijgen. Maar ze lijken ook de uitleg van Halsema aan de raad te onderbouwen dat er uiteindelijk ternauwernood geen regels zijn overtreden. Een eerder uitgevoerde second opinion wees dat ook al uit.

Schijn van vriendjespolitiek

Halsema kwam begin februari in de problemen door het inhuren van Booij als programmadirecteur voor de organisatie van de vieringen rond de 750ste verjaardag van de hoofdstad in 2025. Booij is een bekende uit haar netwerk. Zijn contract, voor 125 euro per uur en 20 uur per week, werd eind 2021 stilzwijgend verlengd tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee dreigde een Europese aanbestedingsregel te worden overtreden, die geldt bij bedragen boven de 214.000 euro.

De gemeente kwam daarachter na vragen van studentenblad Propria Cures en zette in februari de samenwerking met Booij stop. De hoogte van de vergoeding van Booij, het feit dat hij een bekende is in het netwerk van Halsema, en de onduidelijkheid rond de duur van zijn aanstelling, leidden tot een rel met imagoschade voor alle betrokkenen.

Halsema werd in februari dan ook op het matje geroepen door de gemeenteraad. Ze betreurde dat ze de functie niet via een openbare vacature had uitgezet, maar vroeg ook vertrouwen van de raad. “Uiteindelijk komt het aan op de vraag of u mij gelooft of niet.”

Naast een kras op het 750-jarig jubileum van de stad had het debat voor Halsema uiteindelijk geen politieke gevolgen. Ze beloofde beterschap en voortaan een openbare vacature uit te zetten. Zodra het nieuwe college geïnstalleerd wordt, zal er een openbare procedure plaatsvinden in de zoektocht naar een opvolger van Booij. In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar.