WO II-bom gevonden in achtertuin Watergraafsmeer

Bij graafwerkzaamheden in een achtertuin in de Finsenstraat stuitten de bouwvakkers op geschutsmunitie. De bom lag er vermoedelijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt de politie.



De teamleider 'explosieve veiligheid' ter plaatse stelde vast dat de munitie ongevaarlijk was. Het kruit was al verschoten.



In januari werd tijdens baggerwerkzaamheden in het IJ een 600 kilo zware zeemijn uit diezelfde periode gevonden die in april tot ontploffing werd gebracht. In de stad liggen wel meer onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn terug te vinden op de interactieve bommenkaart van de gemeente.