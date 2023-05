Wittenburg is 5 jaar na de dood van Mohamed Bouchikhi nog steeds kwetsbaar: ‘De angel is er helemaal niet uit’

Ruim vijf jaar nadat Wittenburg werd opgeschrikt door een schietpartij waarbij de onschuldige Mohamed Bouchikhi (17) omkwam, start het proces tegen verdachten Randall D. en Emylio ‘Millie’ G. Hoewel de overlast is afgenomen, zijn de problemen in de buurt nog niet opgelost. ‘De jongeren hebben zich verplaatst.’

De speeltuin op Wittenburg is maandagochtend leeg. Gebiedsmakelaar Danny Konings komt net langs met een groepje studenten uit Gent en wijst hen op buurthuis Dock, waar de onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi werd aangezien voor doelwit en op de vroege avond van 26 januari 2018 werd doodgeschoten. Woensdag start het proces tegen de twee vermeende schutters Randall D. en Emylio ‘Millie’ G., twee criminelen uit Zuidoost (zie kader). De hoofden van de studenten, die voor hun studie sociaal werk de Oostelijke Eilanden bezoeken, draaien naar het gebouw.

Op het buurthuis hangt een gedenksteen: ‘Elke dag begon hij met een glimlach/Mohamed was hier stagiair, vol liefde en passie’. Naast het bord is met krijt in grote letters ‘haha’ geschreven. Konings loopt met zijn gevolg naar het plein tussen de Oosterkerk en buurthuis De Witte Boei. Daar lopen vier handhavers en rijdt een politieauto rond. Ook op het plein is het stil.

Buurtbewoner Nancy Samwel en sportleraar A.C. van de organisatie Sciandri Sportbuurtwerk vangen rond het middaguur kinderen van de Alan Turingschool op. Samwel: “Ik heb de indruk dat er sterk wordt gelet op de jongeren uit deze buurt. Er is meer politie en er hangen veel camera’s. Er is voor jongeren niet veel aan om nog iets uit te halen. Het is qua criminaliteit een stuk rustiger geworden. De jongeren die hier nog hangen, zijn minder provocerend. Je kunt erlangs lopen en ze vragen zelfs: hoe gaat het met u? Ik denk dat de angel eruit is doordat er jongeren zijn opgepakt. Misschien zit de schrik erin.”

Dure schoenen

A.C. neemt het op voor de jongeren. “Als ouders hun kinderen niet aanpakken, worden het straatjongens. Je kunt ze niet opvoeden door telefoons, PlayStations of dure Jordanschoenen te geven.”

Buurtbewoner Jeanette van der Wees, die sinds 2012 op Wittenburg woont, zegt dat de inbraken in haar gebouw de laatste jaren zijn afgenomen. “Vroeger liepen ze met televisies naar buiten.” Maar verder is op Wittenburg na de schietpartij weinig veranderd, zegt ze. “Kort erna waren buurtgenoten met verschillende afkomsten opener naar elkaar. We spraken meer met elkaar. Dat ging na een tijdje over.”

Ook de 63-jarige buurtbewoner Cynthia (geen achternaam) ziet niet veel verschil met vroeger. Wel worden meer evenementen georganiseerd om de sociale cohesie te bevorderen. Vroeger was ze ook actief in de buurt, maar ze heeft zich teruggetrokken vanwege een posttraumatische stressstoornis.

Ze was op het moment van de schietpartij in het buurthuis. Ze kroop onder de tafel en zag de schutters binnenkomen. “‘Is dit een grap,’ zei een jongerenwerker,” zegt ze. “Ik was verbijsterd. Ik kon het niet plaatsen. Een van hen liep naar de keuken en begon te schieten. Er was chaos en veel bloed. Het ging allemaal heel snel, er was een en al paniek. Agenten kwamen kort na de schietpartij binnen en begonnen te schreeuwen, ook tegen ons.”

Of het nu beter gaat met Wittenburg, vindt ze moeilijk te zeggen. “Ik vind dat de jongeren uit het zicht zijn geraakt. Ze hebben zich verplaatst. Ik vraag me af of de problemen van kwetsbare jongeren zijn opgelost.”

Rondhangjongeren

Een buurtbewoner die anoniem wenst te blijven, weet dat vijf jongeren van Wittenburg tussen de 19 en 23 jaar vlak voor de meivakantie een gebiedsverbod rondom De Witte Boei hebben gekregen. “Ze veroorzaakten overlast. Hun ouders zijn bezocht door de politie en straatcoaches.”

Dat de angel eruit is, bestrijdt hij. “De angel is er helemaal niet uit. De jongeren zijn er nog steeds en hangen nu bij de voetbalkooi op Kattenburg, bij het Kippebruggetje en onder de luifel van het voormalige restaurant Instock op de Czaar Peterstraat.”

Tijdens een rondje ’s avonds rond tienen ogen de eilanden verlaten. Op de Wittenburgerkade hangen wat jongeren die een klein vuurtje stoken. Op het plein naast De Witte Boei staan een politiebusje en een politieauto. Agenten willen niets zeggen over de buurt. “Als je van buurtbewoners hebt gehoord dat het rustiger is, moet je dat namens hen opschrijven.” Ook twee passerende straatcoaches van Stichting Aanpak Overlast Amsterdam mogen niets zeggen.

Buurt stond op scherp

Coördinator Robin Polak van Dock heeft op korte termijn geen tijd voor een gesprek. Andere jongerenwerkers mogen ook niets zeggen. Gebiedsmakelaar Konings heeft na zijn rondleiding die middag wel tijd. Hij vindt dat het rustiger is geworden op Wittenburg. “Vijf jaar geleden hadden we een reeks aan incidenten. De schietpartij was het heftigste dat ik heb meegemaakt. Daarna was er veel onderling wantrouwen van buurtbewoners en naar de instanties. De buurt stond op scherp. Het vertrouwen was moeilijk op te bouwen.”

Er zijn volgens hem minder signalen van overlast en het wantrouwen onder buurtbewoners is afgenomen. “Grote incidenten zijn er niet meer geweest. De jongeren kunnen nu terecht in De Witte Boei.” Dat het beter gaat, komt ook door allerlei evenementen, zegt hij. “Het overgrote deel van de buurtsubsidie voor Centrum gaat naar de Oostelijke Eilanden. Er zijn buurtfeesten, markten, een voetbaltoernooi en er zijn zo’n tien buurttuinen gemaakt. Groen bindt.”

Alle ogen zijn nog steeds gericht op Wittenburg, getuige de aanwezigheid van politie, straatcoaches, handhaving en camera’s. Konings: “Er was twee jaar geleden een minderjarige jongere met een neppistool. Iemand maakte er een melding van en het stond meteen vol met politie. Dat komt door de combinatie Oostelijke Eilanden en neppistool.”

Minder criminaliteit Volgens een woordvoerder van stadsdeel Centrum is er veel geïnvesteerd in een veilige leefomgeving op Wittenburg. ‘Er is aanzienlijk minder overlast en criminaliteit waargenomen. Het is nog steeds een kwetsbaar gebied, dus de aandacht blijft. De meldingsbereidheid is laag in deze buurt en blijft een aandachtspunt. Voor jongeren is extra sportstimulering en jongerenwerk ingezet. De veiligheidsbeleving van bewoners is verbeterd ten opzichte van 2018.’

Proces van start Woensdag start het proces tegen Randall D. en Emylio ‘Millie’ G., twee criminelen uit Zuidoost die al eerder veroordeeld werden voor een gewapende overval. Zij stormden volgens justitie op 26 januari 2018 buurthuis Dock binnen, met als doel de dan 19-jarige Gianni L. te liquideren. Emylio G. herkende L. van de foto die Randall D. hem heeft laten zien en schoot met zijn kalasjnikov kogels in zijn hals en borst. L. kon wegkomen. Het pistool van Randall D. haperde, waardoor die maar één beschadigde kogel kon afvuren. Emylio G. ging op zoek naar L. om de klus af te maken. Hij zag Mohamed Bouchikhi in een kantoortje op zijn buik liggen, en zag hem waarschijnlijk voor zijn gevluchte doelwit aan. Hij schoot de jongen met meerdere kogels dood. D. en G. staan ook terecht voor de liquidatie van honkballer Siegmar Flaneur. D. wordt daarbovenop ook verdacht van de liquidatie van crimineel Lucas Boom.

