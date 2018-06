Wist iemand dat Iraanse aanslagpleger in Almere woonde?

Een maand nadat Het Parool heeft gemeld dat de eind 2015 doodgeschoten 'Ali Motamed' in 1981 waarschijnlijk de beruchtste bomaanslag ooit in Iran had gepleegd, liggen nog gevoelige vragen open.



Zijn broer was volgens getuigen in Iran al eens gevangen genomen en met stroomkabels aan zijn voeten gemarteld omdat het regime Mohammad Reza Kolahi Samadi niet kon vinden. Die was veroordeeld tot de dood door ophanging omdat hij op 28 juni 1981 als student en prominent lid van de sjiitische 'verzetsbeweging' Mujahedeen-Khalq (letterlijk: heilige strijders van het volk) de 'grootste aanslag in de politieke geschiedenis van Iran' zou hebben gepleegd.