Wisselende reacties op de Voorjaarsnota Amsterdam: ‘We kunnen aan de slag’

Bijeenkomst rond het Slavernijmuseum, met John Leerdam op links (met oranje bril). Beeld Mariet Dingemans

Jaap Edenbaan: ‘We willen nog een charmeoffensief starten’

“De stemming is niet fijn, we hadden meer gehoopt,” aldus Erik Linthorst, voorzitter van kunstschaatsvereniging Ekijsa, die traint op de Jaap Edenbaan. Gehoopt werd op vernieuwing van de buitenbaan en huidige ijshal, én de komst van een tweede overdekte ijsbaan. Maar die tweede ijshal komt er niet.

Door het besluit in de Voorjaarsnota komt er volgens Linthorst geen verandering in de capaciteitsproblemen van de ijsbaan, die op dit moment uit zijn voegen barst. “We zitten klem en blijven kampen met dezelfde problemen als voorheen.” De ijskrapte leidt ertoe dat recreanten niet gemakkelijk op de schaatsbaan terechtkunnen en talenten niet genoeg kunnen trainen.

Het bestuur van de Jaap Edenbaan wil dan ook nog ‘een charmeoffensief starten’ om te kijken of er nog iets mogelijk is.

Paradiso: ‘Ik hoop dat de gemeente nog gaat helpen’

Paradiso krijgt geen bijdrage voor de renovatie en uitbreiding. De poptempel heeft het naastgelegen bouwperceel gekocht, met plannen voor een gebouw van vijf etages, met misschien een nieuwe muziekzaal.

“We zijn nog aan het verkennen wat gewenst, nodig en haalbaar is. Er ligt nog geen concreet plan, dus we hadden er niet op gerekend dat er nu al groot budget zou zijn,” zegt directeur Geert van Itallie. Wethouder Hester van Buren (Financiën) zegt in een interview met Het Parool dat Paradiso ook later niet alsnog geld krijgt, maar daar denkt Itallie anders over. “Er is absoluut geen sprake van een definitief besluit. Ik heb de hoop dat de gemeente ons later nog gaat helpen.”

De gemeente zal wel ‘bijdragen om geluidsoverlast terug te dringen’. “Daarmee willen we dit jaar een verbinding leggen tussen de oude fietsenkelder en Paradiso, zodat mensen daar in de rij kunnen staan en het gebouw kunnen verlaten.”

Nationaal Slavernijmuseum: ‘Heel verheugd’

John Leerdam, kwartiermaker van het Nationaal Slavernijmuseum, is blij. Aan het museum is 29 miljoen euro toegekend. “Dit geeft hoop en een stevige basis om door te gaan waarmee we bezig zijn. We zijn hiermee heel verheugd.”

Flevoparkbad: ‘Heel welkom’

Het geld dat vrijgemaakt is voor een nieuw binnenbad bij het Flevoparkbad is ook zeer welkom, zegt Hilda de Greef, teamleider zwembaden Gemeente Amsterdam. “Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Het is super dat er straks meer mogelijkheden zijn voor Amsterdammers om sportief bezig te zijn.”

Meervaart: ‘We kunnen aan de slag’

Directeur Yassine Boussaid van Theater de Meervaart is blij met de Voorjaarsnota. De gemeente maakt 96,5 miljoen euro vrij voor een nieuwe Meervaart in de Sloterplas. “Al sinds de renovatie van het huidige gebouw staan de nieuwbouwplannen op de agenda en de laatste drie jaar kwam het project echt in een stroomversnelling terecht.”

Nu kan Boussaid de plannen concretiseren. “Als de raad instemt hebben we de financiële kaders voor het project en kunnen we met onze plannen aan de slag. Een nieuwe Meervaart speelt een belangrijke rol bij ontwikkeling van Nieuw-West en de stad. Dat het college ondanks moeilijke tijden blijft investeren in cultuur is nobel.”

Bijlmer Parktheater: ‘Beetje teleurstellend’

Het Bijlmer Parktheater is ook toe aan een nieuw gebouw, maar moet het doen met geld voor renovatie en verduurzaming. Voor Jolanda Spoel, directeur van het theater in Zuidoost, is het nieuws dubbel. “Het is een beetje teleurstellend. Niet alleen wij, maar ook Zuidoost heeft dringend behoefte aan extra vierkante meters cultuur. Tegelijkertijd zijn we blij, omdat de gemeente ziet dat er wat moet gebeuren.”

Wat de gemeente precies van plan is en op hoeveel geld het Bijlmer Parktheater kan rekenen weet Spoel nog niet. “Ons pand is een beetje op aan het raken. We weten niet welke kant de gemeente op wil. De locatie is fijn, maar we kunnen helaas niet zo hard groeien als dat we zouden willen. We gaan niet bij de pakken neerzitten en kijken uit naar een concreet voorstel van de gemeente.”

