Wisselend beeld op beurzen, Ajax verliest

De AEX sloot met een kleine plus, maar enkele andere beurzen speelden de winsten van eerder op de dag weer kwijt. Beleggers bleven voorzichtig en hielden de ontwikkelingen rond de internationale handelsstrijd nauwlettend in de gaten.



Op de lokale markt in Amsterdam verloor Ajax 4,3 procent. De beursgenoteerde voetbalclub erkent dat middenvelder Abdelhak Nouri vorig jaar geen adequate medische hulp heeft gekregen toen hij werd getroffen door hartfalen tijdens een oefenwedstrijd. De club neemt alle aansprakelijkheid op zich.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de plus op 547,27 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 777,17 punten. De beursgraadmeter in Londen ging 0,5 procent omhoog. Parijs bleef vrijwel vlak en Frankfurt leverde 0,3 procent in.



Chipbedrijven in Europa werden opgepikt na de koerstik in de sector op maandag. Austria Microsystems (AMS) en STMicroelectronics stegen tot 2,9 procent.



Chipmachinemaker ASML was een van de grootste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 0,7 procent, na een adviesverhoging door AlphaValue. Maandag daalde de koers van ASML nog ruim 5 procent.



Koploper in de AEX was medisch technologiebedrijf Philips met een plus van 1,2 procent. Telecombedrijf KPN sloot de rij met een min van meer dan 2 procent.



In de MidKap voerde metalenspecialist AMG de stijgers aan met een winst van 1,2 procent. Sligro won 0,8 procent.



Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de overname van de EMTÉ-winkels van het groothandelsbedrijf door supermarktketens Jumbo en Coop goedgekeurd. Sligro deed de winkels voor 410 miljoen euro van de hand.



Grootste daler bij de middelgrote bedrijven was Air France-KLM met een min van 4,6 procent. De luchtvaartcombinatie gooit de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter mogelijk over een andere boeg na de kritiek op een mogelijke kandidaat. Om die reden zou Air France-KLM de functies van hoofd voor KLM en voor Air France willen splitsen.



In Madrid verloor Telefónica 0,1 procent. Het Spaanse telecomconcern verwierf de uitzendrechten voor de Spaanse voetbalwedstrijden voor de komende drie jaar voor bijna 3 miljard euro.



De euro was 1,1672 dollar waard, tegen 1,1692 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,3 procent tot 69,65 dollar. Brentolie steeg 1,1 procent tot 75,55 dollar per vat.