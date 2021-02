Wiskundeles in Ziggo Dome: Amsterdamse zalen positief over ontvangen scholieren

Studenten in het Concertgebouw onder het genot van klassieke muziek, eind vorig jaar. Beeld ANP

Amsterdamse concertzalen reageren positief op het idee om middelbare scholieren te ontvangen. Paradiso staat er ‘heel positief’ tegenover. “We zijn zelfs al met een middelbare school in gesprek om lessen in te plannen,” vertelt een woordvoerder. Hij kan nog niet zeggen om welke school het gaat. “We doen liever iets dan niets vanwege het maatschappelijke belang.”

“Al is het uiteraard ook omdat we niks anders kunnen nu, we staan toch leeg.” De ochtenden heeft het poppodium de komende tijd gereserveerd voor lessen, de middagen wil het de mogelijkheid openhouden om alsnog evenementen te kunnen organiseren in de vorm van livestreams.

Het kabinet moet geld vrijmaken voor middelbare scholen zodat zij ruimtes kunnen huren om coronaproof les te kunnen geven, vindt de VO-raad. De koepelorganisatie voor het voortgezet onderwijs stelt dat bijvoorbeeld theaters, bioscopen en hotels zich daar prima voor lenen. Daar sluiten Amsterdamse locaties zich bij aan.

Les waar Beyoncé stond

Zo ook Ziggo Dome. Zolang de concerten niet door kunnen gaan, zijn scholieren van harte welkom. “We hebben al eerder gevraagd aan de gemeente of we van maatschappelijk nut konden zijn,” aldus een woordvoerder. “Wat ons betreft worden we een vaccinatielocatie, of inderdaad een klaslokaal. Hoe leuk is het om les te krijgen op de plek waar een paar weken geleden Beyoncé nog stond?”

Wat de concerthal betreft hoeft dat niet eens zo veel te kosten. “We willen geen huur vragen, slechts de kosten dekken.” Zo zou er ‘een portiertje moeten worden neergezet’ en moet de verwarming ‘lekker worden opgestookt’.

Het Concertgebouw, dat eerder de grote zaal beschikbaar stelde aan tweehonderd studenten voor een studiesessie, vindt het een mooi plan, maar zegt dat het praktisch lastig te realiseren is. “Het Concertgebouw is te druk in gebruik om ruimte te kunnen bieden aan middelbare scholieren”, zegt een woordvoerder. “We hebben verschillende orkesten die repeteren en daarnaast organiseren we Empty Concertgebouw Sessions, waarvan de streams overdag worden opgenomen.”

In het theater

Dat geldt niet voor het De La Mar theater. “Overdag staan onze zalen altijd leeg, ook als we onze voorstellingen weer mogen hervatten.” Het theater leende zich al eerder als collegezaal voor de Universiteit van Amsterdam. Volgens een woordvoerder zijn middelbare scholieren net zo goed welkom. “Het moet ons natuurlijk geen geld kosten, dus we moeten de zalen dan wel verhuren.”

De La Mar is niet het enige theater dat positief reageert op het plan. Ook Carré laat weten aan boord te zijn. “Uiteraard staan we hier open voor en we willen graag naar de mogelijkheden kijken.”

In de ontbijtzaal

Wellicht zijn scholieren straks ook te vinden in zalen van hotels. Zeker één Amsterdams hotel van de groep Accor - eigenaar van zestien hotels in Amsterdam waaronder het Mövenpick, Swissôtel en Novotel - verhuurt al zaaltjes aan de Hogeschool van Amsterdam. “Hotels hebben het nu natuurlijk zwaar, dus als we een andere invulling kunnen geven aan onze ruimtes zijn we daar alleen maar blij mee,” aldus een woordvoerder.

Het Conservatorium Hotel noemt het ‘ontzettend goed dat er creatief wordt gekeken’ naar mogelijkheden, maar kan nog niets beloven. “Zodra er aanvragen binnenkomen zullen wij deze op individuele basis beoordelen.” De woordvoerder benadrukt dat het runnen van het hotel en het verlenen van service aan de hotelgasten, niet in het geding moeten komen.

In de bios

De bioscopen van Pathé doen graag mee. “Wij hebben onze ruimtes al eerder aangeboden bij minister van Engelshoven als oplossing voor de capaciteitsproblemen van hogescholen en universiteiten.” In Nijmegen en Ede zijn bioscopen zelfs omgetoverd tot teststraat. Op andere locaties worden de filmhuizen bij de aankomende verkiezingen ingezet als stemlocatie. Pathé kijkt graag samen met de VO-raad hoe de bioscoopketen het middelbaar onderwijs van dienst kan zijn.

Het Eye Filmmuseum zegt bezig te zijn met het onderzoeken van de mogelijkheden en kan nog niet met zekerheid zeggen of het lukt om scholieren te ontvangen.

Tot slot zegt stichting Stadsherstel, die de afgelopen jaren meerdere studeren in stilte-middagen organiseerde voor Amsterdamse studenten in De Duif en de Posthoornkerk, ook graag mee te helpen bij het oplossen van het onderwijsprobleem. “We hebben al een telefoontje gehad van een school, maar we bleken geen panden in de buurt van hun locatie te hebben. Als andere scholen ons benaderen zijn we zeker bereid om te kijken wat we kunnen betekenen.”