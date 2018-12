Winterweer ontregelt treinverkeer

Door een wisselstoring is station Holendrecht tot zeker 11.00 uur 's ochtends onbereikbaar. Treinverkeer tussen Amsterdam Centraal en Almere Centrum is tot in ieder geval 09.15 uur ook niet mogelijk. De NS verwacht tot nog zeker 10.30 uur nodig te hebben om het verkeer tussen Schiphol en Utrecht Centraal te hervatten.



Tussen Amsterdam- en Utrecht Centraal rijden ook geen treinen, maar dat is in verband met werkzaamheden die vooraf zijn aangekondigd.



De sneeuw en de gladheid heeft tot verschillende ongelukken geleid. Vooral in het westen en midden van het land kwam het verkeer in de problemen.



Zo waren er aanrijdingen op de A4 ter hoogte van Rijswijk, op de A12 bij Nootdorp en op de A27 bij Houten. In onder meer Nijkerk, Middenbeemster, Ter Aar, Boskoop en Breezand belandden auto's in de sloot.