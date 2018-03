Winterweer in aantocht, maar schaatsen zit er niet in

De koude lucht komt uit het noordoosten en zal Amsterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag bereiken. Het kwik zal dalen tot vier graden onder nul, zegt Weeronline.



Mogelijk valt er wat sneeuw, maar de kans dat de vlokken blijven liggen is erg klein. Als de sneeuwval na de nacht van zaterdag op zondag doorzet is er een mogelijkheid op een witte zondagochtend.



Overdag stijgen de temperaturen komend weekend tot ongeveer 4 graden en wordt het zonnig. Het blijft het hele weekend vriezen in de nacht.



Schaatsen op natuurijs is dit keer uitgesloten, daarvoor wordt het niet koud genoeg en zal de zon overdag te hard schijnen.



Teruglezen: dit was de schaatskoorts in Amsterdam