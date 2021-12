Wintersporters jagen bij priklocaties op overgebleven boosters: ‘Ik wil skiën’

Beeld Het Parool

Hij doet er echt alles aan om naar Sankt Anton te kunnen, vertelt een jongen die niet met zijn naam in de krant wil. (“Ik schaam me al genoeg.”) En dat is niet overdreven. Nauwlettend hield hij vandaag prullenbakvaccin.nl in de gaten, een site waarop je kunt zien waar bij jou in de buurt boosterprikken over zijn. Voor wie graag een booster wil, maar officieel nog niet in aanmerking komt.

Toen op de site een locatie in Den Haag verscheen aarzelde hij niet en stapte bij station Zuid op de trein. De boosters waren bij aankomst al op, maar zijn kansen waren nog niet verkeken: terug met de trein naar vaccinatielocatie De Boelelaan. Om er ook daar achter te komen dat hij te laat was.

Op naar vaccinatielocatie RAI, dus. Gaat het hier wel lukken? De jongeman sluit zich rond 20.45 uur aan bij zes andere wachtenden. De eersten meldden zich twee uur eerder en de rij groeit nu gestaag. Met mutsen, wanten, extra leggings en thermoskannen koffie wachten ze tot 21.30 uur, sluitingstijd en het moment van de waarheid. Een van de wachtenden bezocht vandaag al vijf andere vaccinatielocaties, in de hoop dat er ergens wat overbleef. “Ik wil graag skiën.”

Oostenrijk

Net als hij hebben veel wachtenden een skivakantie naar Oostenrijk in het verschiet. Het bij wintersporters populaire land kwam woensdag met strengere regels. Wie daar vanaf zaterdag geen boosterprik heeft, moet in quarantaine. Een vrouw gaat in januari niet naar Oostenrijk, maar naar Italië. Ze neemt alvast het zekere voor het onzekere. “Je weet niet wat er daar nog gaat gebeuren.”

De beveiliger laat weten dat mensen de afgelopen drie dagen met lege handen naar huis gingen. Maar proberen kan altijd. En dat is precies wat veel wachtenden denken. Iemand was vandaag al in de Bijlmer, waar toch echt één boosterprik werd vergeven zonder afspraak, en: “We zagen De Boelelaan op Prullenbakvaccin verschijnen, zijn er direct naartoe gereden, mijn vriendin is uit de auto gesprongen en het is gewoon gelukt,” klinkt het. Het kan dus.

Stress

Ook Kelly uit Almere ‘leeft met de telefoon in de hand’. Ze kan haar vakantie niet annuleren, heeft bovendien een moeilijke tijd achter de rug en de wintersport was het moment om dat achter zich te laten. “Toen ik zag dat ze ergens in Amsterdam prikken over hadden, ben ik in de auto gestapt. Die vakantie geeft inmiddels zoveel stress, dan maar zo.”

En wat nu als het niet lukt? Desnoods naar Duitsland, zegt ook de familie Post uit Amsterdam-West. “Dit is voor ons altijd een belangrijke week met de hele familie, dus proberen we nu alles.”

Vlak voor half tien neemt de spanning onder de inmiddels veertig wachtenden toe. Verwachtingsvol kijken mensen op. Het is een GGD-medewerker die vraagt of de rij wat kan opschuiven. Maar dan verschijnt een ander in de deuropening met het verlossende woord: “Er is vandaag echt niets over.” Een gezamenlijk ‘ahhhh’ gaat op.

Binnen no time is de rij verdwenen, maar één man blijft achter. Hij loopt naar de vrouw in de deuropening: “Morgen dan misschien?”