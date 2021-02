Winterse pubcrawl langs rafelig Noord, zolang het nog kan

Café de Ceuvel. Beeld Jakob van Vliet

Nee, storm loopt het nog niet. De lokroep van de landelijke ijspret lijkt zaterdagmiddag groter te zijn dan die van een elfvoudige estafetteportie glühwein. Alhoewel, voor op het schaatsbaantje dat het deelnemer het Skatecafé de afgelopen dagen zo trouw heeft opgespoten, is geen animo.

‘Hier moeten we wat mee doen', dacht Esther Weller van Café de Ceuvel afgelopen woensdag, toen sneeuwdons en flinterijs de oude opgelegde woonboten van de broedplaats bedekten. Het idee: meer nog dan de vaste clientèle zaterdag en zondag ook mensen lokken die in coronatijd niet zo makkelijk naar het rafelige deel van Amsterdam Noord komen.

“Het is normaal al moeilijk om mensen het water over te krijgen. Nu helemaal met corona en met sneeuw nog eens dubbel. Met zo’n kroegentocht kan je mensen een duwtje geven.” En dan geen kroegentocht in de Britse zin van het woord, maar eentje die de diversiteit van eten en drinken aan weerszijden van het Noordhollands Kanaal in het winterzonnetje zet.

“Alle horecatenten hebben het echt zwaar, maar in Noord nog een beetje meer,” zegt Weller. “We willen ze allemaal een steuntje in rug geven.” Animo was er meteen. Misschien zelfs een beetje te veel, want bij een elfkroegentocht passen hoogstens elf deelnemers. "Sommigen hebben spijt dat ze niet mee kunnen doen.”

Prijsje

Vrijdag nog heeft ze te elfder ure de elfrittenkaarten laten drukken “Het is wel de bedoeling dat je alle tenten afgaat. Even wat drinken, even wat eten en hup: door. Op naar de volgende kroeg. Het is niet de bedoeling dat mensen gaan zitten. Als je ze alle elf afgestempeld hebt, dan krijgen ze een prijsje.”

Omdat elf keer glühwein wat veel van heet goede is, moet elke deelnemer zijn eigen draai aan traditionele winterkost geven. “Wij hebben koek en zopie uit de zeventiende eeuw, met bokbier, rum, kaneel, kruidnagel en rauw ei. Warm natuurlijk.”

Een coronaproof pubcrawl is nog best lastig te organiseren.. “Alle locaties zijn normaal wel open, vaak voor afhaal. Sommigen zouden dit weekend maar een dag zijn geopend, die doen dat nu beide dagen. En omdat we dit met z’n allen doen wordt het ook nog eens een mooie wandelroute.”

En inderdaad, hier en daar pendelen plukjes stevig ingepakte elfkroegentochters tussen de pleisterplaatsen, alhoewel de kroegloze oversteek van west naar oost wel enig doorzettingsvermogen vergt. Ook behoeft de duiding ‘kroeg’ wat korrels strooizout. Restaurant Hotel de Goudfazant dubbelt immers al een aantal maanden als alternatieve supermarkt; of in Goudfazantjargon: Vendejo.

Buiten boksen

Niet alles is gelukt. Even verderop heeft Boksschool Boogieland, die eind vorig jaar naam maakte door de stad te behangen met her en der uitgestrooide boksballen, het geplande opzetten van de tweedehands tent boven de buitenring - omdat binnensporten nog uit den boze is - net niet gehaald. Net als voor het schaatsbaantje van het naastgelegen Skatecafe is de animo gering.

“In Noord is het altijd gezellig, ”zegt Colin Vlaar van de skatehal annex restaurant. “We kennen elkaar allemaal goed. Dit idee is superleuk omdat je ook mensen trekt die je normaal minder snel ziet. Onze vaste klanten weten ons toch wel te vinden. De bereidheid om hun leuke kroeg te steunen, blijft.”

Het is wel behelpen, want de skatehal zelf moet vanwege het sportverbod dicht blijven. “Het is een kroegentocht van dichte kroegen,” lacht hij. ”Maar we hebben onze toko, voor afhaal. Daar wordt goed gebruik van gemaakt.” Om het elfstedenthema te vieren, serveert die vandaag als medicijn tegen de arctische ontberingen een Hollands/Thaise mengelmoes; broodje rookworst, zuurkool en zelfgemaakte Srirachasaus voor de pittigheid.

Voor sommige deelnemende etablissementen is de timing van de coronakroegentocht bitterzoet. Een aantal gelegenheden zal het niet lang meer maken. Niet alleen vanwege de mogelijke financiële gevolgen van de langdurige covidsluiting, maar ook door de al jaren vastomlijnde woningbouwplannen in grote delen van de voormalige bedrijventerreinen in oud-noord.

Woningbouw

Zo zitten het Skatecafe, restaurant Coba (nu: Mexicaanse markt en afhaalcocktailbar), club Garage Noord en de boksschool sinds 2016 tijdelijk tijdelijk in hun loodsen, in de volle wetenschap dat die plaats moeten maken voor woningbouw. “We hebben altijd geweten dat we september 2021 weg moeten,” zegt Vlaar. “Met die wetenschap hebben we onze investeringen gedaan, die we in zo’n periode prima hadden kunnen terugverdienen. Maar toen kwam corona en moesten we grotendeels dicht.”

Hij hoopt stiekem op uitstel van de nieuwbouwplannen zodat het Skatecafé en zijn onderhuurders nog iets van hun inspanningen terugzien. “De eigenaar kijkt nog naar termijnen. Mogelijk loopt het uit, maar we weten niet hoe lang.”

Die eigenaar, Midvast, heeft ze de afgelopen coronamaanden meermalen huur kwijtgescholden. “Tussen oktober en februari hoefden we maar 25 procent te betalen, net als bij de eerste lockdown. Dat heeft ons echt gered. Maar dat is nu voorbij. Vanaf deze maand moeten we weer alles betalen. Zij willen verder geen korting meer geven.” Dus moet hij ook de onderhuurders weer het volle pond vragen.

Er is weinig perspectief voor de pluk bedrijven waar per saldo zo’n honderd man werken. “We zijn het Skatecafe begonnen omdat we mensen willen ontvangen. Ik hoop niet dat we er met verlies moeten uitstappen. Zodra we mogen, gaan we meteen open. Dat kan me niet snel genoeg zijn.”