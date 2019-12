Winterparadijs: kunstsneeuw, kerstklokjes en Lil’ Kleine

Het Amsterdamse Winterparadijs in de RAI. Beeld Jean-Pierre Jans

Ze moeten hun stem verheffen om boven het geluid uit te komen. Enkele meters verderop storten gillende tieners zich op een opblaasband van een helling van kunstsneeuw af. Maar aan een houten picknickbank nippen vrienden Irene Beijers en Pauline (‘Nee, ik geef mijn achternaam niet’) uit Den Haag en Delft onverstoorbaar van hun pinot grigio.

De klok geeft 20.00 uur in de avond aan en op verzoek berekenen de twee hoe lang ze inmiddels met hun tienerdochters al in het Amsterdamse Winterparadijs in de RAI vertoeven. Dat is inmiddels 6,5 uur, zo blijkt. Boven de vriendinnen laat Chris Rea via de speakers op weg naar huis te zijn. Ze volgen zijn voorbeeld nog niet. “Nog een uurtje of twee. Het is nog gezellig.’’

Meer dan 8 uur in combinatie van een Winter Wonderland en een Amsterdamse kermis? Tja, ze hebben nog niet alles uitgeprobeerd, leggen ze uit voor ze de attracties in de kerstmislusthof opsommen die deze zaterdag al bezochten. De tubejump is favoriet: in een opblaasband van een skischans om te landen op een springkussen.

Witglanzende ballen

Overdreven kerstfans zijn ze niet, zeggen ze. Thuis is er een flink verlichte kerstboom, dat zeker. En elke avond gaat de vlam in de kaarsenverzameling. Maar zo overdadig Disney-kerstig als hier in de RAI, dat gaat hen te ver voor in de huiskamer.

Het was de dochter van Pauline die op instagram zag dat rapper Lil’ Kleine zou optreden tussen de dennennaalden en de kunstsneeuw. Daar stond het gezelschap deze middag dus vooraan. En toen was daar ook nog Bas Smit (Pauline: ‘Hij is een soort van bekend, maar niemand wist precies waarvan.’) die kerstballen voor het goede doel verkocht. Vijftien euro in ruil voor vier witglanzende ballen met Smits beeltenis er op. Plus een selfie met het ballenmodel. Of de verse versiering thuis de boom in gaat? “Uhm…Dat gaat wat te ver, denk ik.’’

Het Winterparadijs is in Amsterdam aan zijn derde editie toe. Het idee bestaat al langer, legt organisator Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment uit. “Bijna alle grote Europese steden hebben een soort winters wonderland in december. Ik zag het in Hyde Park in Londen en dacht: dit moet naar Amsterdam.’’

Het Amsterdamse Winterparadijs moet met zijn lichtjesoverdosis en grootschalige Kerstmannenmigratie voor de ware decemberadept inderdaad een tot leven gewekte Christmas Carol van Dickens zijn. Maar dan zonder de vrekkige Scrooge in jezelf vrij te laten uiteraard. Hoewel: de eerste aflevering, toen nog Winterparade geheten, leverde een sneeuwstorm aan klachten van financiële aard op. De kern ervan: ‘Eerst moeten we betalen om binnen te komen. En daarna kostten alle attracties ook weer geld.’

Bovenlander zegt ervan te hebben geleerd. “Het werd als niet gastvrij ervaren. Daarom is er nu een all-in-prijs. Daarvoor kunnen je onbeperkt van alle attracties gebruik maken.’’ Maar, zegt hij als we de door de doordringende oliebollenwalm van de Hollandse gebakkraam lopen, zijn compagnon Philippe Hes moest hem na 2017 wel overtuigen het project door te zetten. De vernieuwde formule sloeg echter aan. Vorig jaar bezochten ongeveer 150.000 mensen de kerstpotpourri. Voor deze editie is 200.000 bezoekers in 16 dagen het doel.

Op de openingsavond is het vooralsnog eerder gezellig druk dan stampvol. Veel gezinnen met joelende kinderen, maar ook jonge stelletjes op hun datenight. Alleen bij de sprong van de schans en het ijsracen (met een opgevoerde skelter op ijzers over een bochtig parcours) staat een rijtje. Boven de wachters stort Céline Dion haar versie van Happy X-Mas (War is Over) over de RAI uit.

Een groepje twintigers speelt met een plastic bekertje bier in de hand een wedstrijdje curling. Alleen de bezems ontbreken. Even verderop kijkt een uit lichtbolletjes opgebouwde sneeuwman van een meter of zes goedkeurend over de massa en het woud aan opgetuigde of met kunstsneeuw bespoten dennen uit. Hoeveel kerstbomen staan er hier eigenlijk in totaal? Bovenlander weet het precies: “1500. Allemaal versierd.’’