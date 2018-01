Winterparade RAI schrapte feest wegens te weinig kaarten

De parade zou aanvankelijk duren tot 2.00 uur nieuwjaarsnacht, maar anderhalve dag eerder werd via de mail gecommuniceerd dat het feest om 22.00 uur op oudjaarsdag ging stoppen.



Mensen die al een kaartje hadden bemachtigd, moesten dus op zoek naar een andere locatie om het glas te heffen op het nieuwe jaar.



Een alternatief werd aangeboden in de vorm van een toegangsbewijs voor TikTak in Afas Live, zo zegt Tim Boersma namens de organisatie. "Dat kaartje kost normaal 60 euro, terwijl de Winterparade per persoon maar 8,50 kostte."



Wie niet inging op het aanbod van TikTak kon zijn geld terug krijgen. Volgens Boersma is dat in de meeste gevallen al gebeurd.



'Ongezellig'

"Feesten worden vaker afgelast, maar ik begrijp dat het op een oudejaarsavond extra zuur is," zegt Boersma. "We hadden echt veel te weinig kaarten verkocht; de kans was groot dat het ongezellig zou worden in de RAI."