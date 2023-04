Winteropvang zou sluiten, maar daklozen krijgen vanwege aanhoudende kou respijt

Hans van Dijk (84) is mede gezien zijn leeftijd een uitzondering in de winteropvang op de Transformatorweg. Beeld Dingena Mol

Een van de daklozen, de 52-jarige Fabian – gladgeschoren, keurige trui en broek – wil zijn verhaal wel kwijt. Hij ziet er als een berg tegenop om straks weer de straat op te moeten. “Ik ben hartpatiënt en moet me rustig houden en niet te druk maken.”

Fabian (niet zijn echte naam) zat tot eind januari zes maanden in een bedrijfswoning van een vriend. Omdat diens bedrijf failliet ging, stond hij ineens op straat. “Ik had meteen die angst: waar moet ik nu heen? Via de gemeente kwam ik in de winteropvang op de Transformatorweg. Toen ik hier aankwam, schrok ik van die hoge hekken. Het was een oude gevangenis.”

Hij slaapt er in een zaaltje met negen stapelbedden. “Nou ja, slapen? Er is binnen veel onrust. Er wordt soms geschreeuwd of ruzie gemaakt en mensen houden zich niet aan de regels. Sommigen zijn al heel lang dakloos,” zegt hij. “Maar ja, alles is beter dan slapen onder een brug, wat ik in het verleden tijdens een winter een paar maanden heb gedaan.”

Hij zit in de sportzaal van de oud-gevangenis, waar cliënten in groepjes van twee, drie aan houten tafels bij elkaar zitten en een warme hap nuttigen. Fabian heeft net met wethouder Rutger Groot Wassink gesproken, die op werkbezoek kwam om te kijken hoe het de daklozen vergaat en wat hun perspectief is.

Wanhoop

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat de meerderheid van de daklozen in de winteropvang man is en niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Het gaat vaak om mensen die sinds kort dakloos zijn of het afgelopen jaar naar Amsterdam zijn gekomen. De redenen van aanmelding zijn een tekort aan betaalbare woningen, verlies van werk, een scheiding, illegale onderhuur of een slaapplek op de bank bij kennissen die is beëindigd. Bij de grootste groep is daarnaast sprake van ggz-problematiek en verslaving.

Hoeveel daklozen er in de stad zijn, is niet precies te berekenen, aldus de gemeente. De schattingen van het aantal economisch daklozen in Amsterdam lopen uiteen van 1100 tot 2500 mensen.

Er zijn 4 winteropvanglocaties in de stad die de gemeente met de GGD, HVO-Querido, het Leger des Heils en De Regenboog Groep beschikbaar heeft gesteld voor zo’n 450 daklozen. Net als anderen kreeg Fabian via een screening van de GGD toegang tot de winteropvang.

Tijdens die screening wordt gezocht naar een passend perspectief, zoals een verwijzing naar de hulpverlening of andere opvangplekken. Voor Fabian is het nog onduidelijk. “De wethouder vroeg of hij mijn verhaal mocht delen met de zorg om te kijken of hij iets voor me kan doen. HVO gaat me ook proberen te helpen.”

Onderling wordt gesproken over hoe de mensen straks hun oude leventje weer oppakken. Fabian: “De een slaapt straks weer in een tentje en ziet dat als positief. Toch die vrijheid, hè. Een ander weet het nog niet. Je ziet de wanhoop in hun gezicht.”

Slaapzakken en tenten

De cliënten hebben nog een paar dagen respijt. De winteropvang is weliswaar per maandag officieel gesloten, maar omdat het nog koud is kunnen daklozen die anders buiten slapen er vanwege de zogeheten ‘winterkouderegeling’ toch terecht.

HVO-begeleider John Steinbach geeft een korte rondgang langs de slaapzalen en laat de ruimte zien waar de cliënten na binnenkomst hun spullen moeten afgeven. In tal van talen hangen de regels aan de wand. Op plaatjes met afbeeldingen staat: geen drank, geen drugs, geen spuitbussen en geen pistool of mes.

In een hoek ligt een berg tassen, slaapzakken en tenten die door daklozen na hun vertrek zijn achtergelaten. “We gooien alles weg. Soms geven we een tent aan iemand,” zegt Steinbach, die de deur van een slaapzaal opent. In een van de bedden ligt een man te snurken. “Ze komen rond vijf uur binnen, nemen een warme hap en gaan vaak direct slapen.”

De 84-jarige dakloze Hans van Dijk is mede gezien zijn leeftijd een uitzondering in de winteropvang. “Ik woonde vroeger in Spanje en zat in de confectie. Ik wist niet dat het zo moeilijk was om hier een woning te vinden. Ik weet niet goed waar ik heen moet. Ik sta straks op straat. Gisteren heb ik ook nog gehoord dat ik vergeetachtig ben. Ik heb zo zitten janken.” Hij hoopt er maar het beste van.

