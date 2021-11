Winteropvang voor daklozen gaat dit weekend open

Het aantal daklozen in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Beeld ANP DINGENA MOL

De nachtopvang is bedoeld voor mensen zonder dak boven hun hoofd, die niet in staat zijn om bij de aanhoudende kou een plaats te vinden om te slapen. Zij kunnen dan in de nachtopvang terecht om te voorkomen dat ze gezondheidsschade oplopen. Wanneer de opvang geopend wordt, bepalen de GGD’s van de vier grote steden elk jaar. Ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaat de winterkouderegeling dit weekend in en kunnen daklozen zich melden voor een slaapplek.

Aankomende vrijdag kunnen dak- en thuislozen zich tussen 16.30 en 22.00 uur melden bij de screenings- en opvanglocatie op de Transformatorweg 6 in West. De Amsterdamse GGD verwijst de mensen dan door naar voor hen ‘passende opvanglocaties’. De Regenboog Groep, HVO-Querido en het Leger des Heils maken op dit moment de opvanglocaties gereed. Daar is een bed, douche, warme maaltijd en ontbijt beschikbaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aankomend weekend gaan de temperaturen voor het eerst richting het vriespunt. Regionaal kan het gaan vriezen. Na dinsdag gaan de temperaturen weer iets stijgen, volgens de voorspellingen. Volgens planning zal de noodopvang dan ook weer sluiten.