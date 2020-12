Winterjas doneren aan een dakloze? Een biertje voor jou

Een dakloze in de Calandhal in West, waar twee sportzalen zijn omgebouwd tot nachtopvang. Beeld Dingena Mol

Met de winter in aantocht houdt De Regenboog Groep haar hart vast. De inloophuizen voor daklozen zijn ernstig beperkt door de covidmaatregelen en aan kwalitatieve winterjassen is een groot tekort. “Het wordt weer een stuk kouder,” zegt Jola Gosen van De Regenboog Groep. “En de Amsterdamse daklozen zijn gewoon buiten.”

Dus is de Amsterdamse organisatie een inzamelingsactie begonnen. Naast winterjassen zijn ook sjaals, handschoenen, mutsen en andere warme kledij welkom. “En vooral ook slaapzakken,” voegt Gosen daar aan toe. “Sommige mensen brengen ook dekens, maar daar hebben we minder aan. Als je dakloos bent, dan heb je je hele hebben en houden bij je, dus is het van belang dat dit zo compact en licht mogelijk is.”

Items kunnen worden ingeleverd bij de verschillende inloophuizen van De Regenboog. Net als vorig jaar doen ook verschillende politiebureaus mee. Bij de vestigingen Burgwallen en Overtoomsesluis kunnen spullen worden ingeleverd. Agenten zorgen er vervolgens voor dat ze bij een van de inloophuizen terechtkomen.

Eindejaarsbiertje

Ook Bar Joost in Oost is een inzamelingsactie begonnen. “Er zijn duizenden jassen nodig, voor onze stadsgenoten,” zegt eigenaar Bas van der Geest. Toen hij vrienden en kennissen over de actie van De Regenboog vertelde, merkte hij dat velen toch dachten: waar kan ik ze dan precies inleveren? “Er waren drempels, dus dacht ik: wat nou als je ze bij je lokale buurtkroeg kunt inleveren?”

Om het nog leuker te maken: ter inlevering van een goede, warme winterjas krijg je er een eindejaarsbiertje voor terug. “Die zijn gemaakt door brouwerij Krux. Zo hopen we een extra zetje te geven en nog meer Amsterdammers in beweging te krijgen. En hopelijk komt nu zelfs in elk stadsdeel een horecazaak met eenzelfde soort actie. Dat zou toch mooi zijn?”

Lieverds er zijn 5000 jassen nodig voor onze stadsgenoten. Wij gaan er voor zorgen dat die er komen. Samen met jullie. Pak die karma punten! #liefde #samen #horecaamsterdam #regenbooggroep Geplaatst door BAR JOOST op Donderdag 10 december 2020