Winter laat zich meteen voelen: ijsdagen en (hele) kleine kans op een witte kerst

Voor Amsterdam is het nog de vraag of het ook overdag blijft vriezen. Beeld ANP

Maandag is een overgangsdag. De zon breekt door, maar in de avond gaat het vanaf 20.00 uur vriezen. De twee daaropvolgende dagen worden mogelijk ijsdagen, waarbij de temperatuur een heel etmaal onder de nul blijft. De laatste officiële ijsdag was in februari.

Voor Amsterdam is het nog de vraag of het ook overdag blijft vriezen. Wanneer het mistig wordt blijft het -2 graden, maar de zon kan een spelbreker worden. Als deze doorbreekt kan de temperatuur dinsdag snel stijgen, naar rond de zes graden Celsius. Woensdag geldt eenzelfde scenario, al ligt de temperatuur waarschijnlijk iets lager.

Schaatsen zit er voorlopig nog niet in. Het water in sloten en meren is nog te warm om dicht te kunnen vriezen. Het rustige winterweer heeft overigens een keerzijde: doordat er weinig wind staat is er een grotere kans dat luchtvervuiling blijft hangen.

Witte kerst?

In de aanloop naar kerst is er kans op wat sneeuw. Hoewel Nederland vanaf donderdag te maken krijgt met een warmtefront, blijft de koude lucht van de afgelopen dagen lager in de atmosfeer, aldus Weerplaza. Hierdoor kan er sprake zijn van winterse neerslag.

Een witte kerst behoort nog tot de mogelijkheden, al is de beste kans daarop niet in Amsterdam, maar in Groningen en Drenthe te vinden. In Zeeland en Noord-Brabant lijkt sneeuw tijdens de kerstdagen uitgesloten.