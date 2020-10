Winston Kout (1955-2020): grondlegger van Kwakoe Festival

Winston Kout. Beeld Jan-Dirk van der Burg

Zijn laatste kluif was het zogeheten AOW-gat, de claim van oudere Surinamers in Suriname en Nederland dat zij recht hebben op een achterstallige uitkering. Vanuit Paramaribo hield Winston Kout het vuurtje brandende, onder meer door middels een petitie meer dan tienduizend handtekeningen te verzamelen. De afloop heeft hij niet mogen meemaken. Uitgerekend in de week dat het onderwerp weer eens op de agenda staat in het parlement, komt uit Suriname het bericht van overlijden van de 65-jarige ondernemer.

Een vuurtje oppoken, dat was zijn leven lang een kernkwaliteit van Kout. “Ik weet dat ik me niet populair maak. Ik scheld nu eenmaal op alles en iedereen, omdat ik misstanden signaleer. Iemand moet het toch eens hardop zeggen,” reflecteerde Kout ooit in een interview. Dat was halverwege de jaren tachtig, na de oprichting van Coloured Holland, een uitzendbureau in Gein dat Surinamers aan een baan hielp, omdat de concurrentie daar volgens de oprichter geen donder aan deed.

Plechtstatig, altijd vol verhalen

Coloured Holland werd een succes. De hoge werkloosheid onder migranten kreeg de aandacht van het kabinet en het stadsbestuur, en Kout werd het eerste aanspreekpunt van bestuurders en bedrijven. Hij was een geboren netwerker die zich in directiekamers net zo thuis voelde als in het buurthuis. “Een echte Surinaamse man van de oude stempel,” zegt Ivette Forster over Kout. “Een gemakkelijke prater, een beetje plechtstatig, altijd vol verhalen. Maar ook een slimme man die weet hoe hij zijn doel moet bereiken.”

Forster staat in de voetsporen van Kout als organisator van het Kwakoe Festival (tegenwoordig Kwaku Festival) in het Bijlmerpark (tegenwoordig Nelson Mandelapark). Kout nam het festival over nadat het zomerse voetbaltoernooi uit zijn voegen begon te groeien en de gemeente eiste dat het jongerencentrum Kwakoe een aparte stichting zou oprichten voor het evenement. Kout nam afscheid als bestuurder van het jongerencentrum en werd directeur van het festival.

Forster prijst haar voorganger als de grondlegger van Kwakoe. “Winston heeft het festival groot gemaakt. Er kwamen meer activiteiten die meer bezoekers trokken. Die betaalden geen entree, dus er moest geld van buiten komen. Winston had een netwerk en haalde grote bedrijven naar het park.” Kout was ook de man achter de verbreding: van een puur Surinaams evenement werd Kwakoe een multicultureel festival dat honderdduizenden bezoekers naar de Bijlmer trok.”

Desi Bouterse

Kout was verantwoordelijk voor het festival tussen 1998 en 2008, maar bleef ook daarna nog lang aan de touwtjes trekken. Vanuit Suriname, waar hij het grootste deel van het jaar doorbracht en volgens hardnekkige geruchten Desi Bouterse en zijn politieke partij van advies diende. Toen in 2012 Kwakoe halverwege dreigde om te vallen, kwam oud-president Jules Wijdenbosch in het gezelschap van Kout naar Amsterdam om de organisatie namens de Surinaamse president een koffertje met geld te overhandigen.

Kout is ook de man achter de jaarlijkse herdenking sinds de jaren negentig op het Surinameplein van de afschaffing van de slavernij. De komst van een nationaal monument en een nationale herdenking in het Oosterpark bracht daar geen verandering in: die waren niet voor de gewone mensen, aldus Kout, die in een manifest onder meer eiste dat koningin Beatrix de voormalige kolonie om vergiffenis zou vragen. Dat kwam er niet van, wel betaalde de stad voor het beeld van de levensboom dat in 2003 werd onthuld.