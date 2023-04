Winnaar De Slimste Mens Martin Rombouts: ‘Ik ben altijd bang om op te vallen’

Op de Klapstoel: Schrijver Martin Rombouts (1992) werd bekend als winnaar van de Slimste Mens, maar maakt ook theater en treedt op met zijn Literaire Boyband. Een interview aan de hand van steekwoorden, over opgroeien in Rotterdam, de Vrije School en de macht van Mark Rutte.

Rotterdam

“Mijn wieg stond in het Nieuwe Westen, aan het einde van de Nieuwe Binnenweg. Mijn moeder kwam van een boerderij in Teteringen, een kerkdorp bij Breda, en ze voelde zich altijd schuldig dat ze mij niet in het groen liet opgroeien. Maar ik had er een fijne tijd. Het was een leuke, multiculturele wijk waar geen enkele bevolkingsgroep dominant was; alles leefde door elkaar heen. Nu is het een nette versie daarvan geworden; er liggen nergens meer heroïnespuiten. Ik ben op mijn negentiende naar Utrecht gegaan en woon nog steeds in mijn oude studentenhuis. Ik betaal iets van 450 euro per maand aan woonlasten en daardoor kon ik de afgelopen jaren kunst maken.”

“Ik hou nog steeds heel veel van Rotterdam en denk vaak: zal ik teruggaan of niet? Met Amsterdam heb ik minder. Zoals Jules Deelder al zei: ‘In Rotterdam verdienen ze het geld, in Den Haag verdelen ze het en in Amsterdam smijten ze het over de balk.’ Die aversie tegen Amsterdam is heel onredelijk en voor mijn carrière zou het goed zijn als ik er ging wonen, maar Amsterdammers willen altijd iets van je.”

Moeder

“De belangrijkste vrouw in mijn leven, die me in haar eentje heeft opgevoed. Ze was een visionair en een vrije geest die leefde zoals ze graag wilde, maar het lukte haar niet om daar structuur aan te geven. Ik heb dat ook: het is mijn kracht en zwakte tegelijk. Mijn moeder zat boordevol plannen en in huis lagen overal opschrijfboekjes waarin ze die noteerde. Maar ze was te chaotisch om het voor elkaar te krijgen, te bang om ruimte in te nemen; ze deed alleen vrijwilligerswerk. Vorig jaar is ze op haar 64ste overleden aan de gevolgen van leukemie. Met het verdriet kan ik wel leven, maar er zijn veel momenten waarop ik denk: nu zou het fijn zijn om m’n moeder even te bellen. De belangrijkste les die ik van haar heb geleerd is dat je alles met aandacht moet doen.”

Vader

“Een intens frustrerende man, geboren in Suriname, in 2020 overleden aan prostaatkanker. Mijn moeder was heel chaotisch, net als ik, maar ze was er altijd. Mijn vader was meer de grote stoorzender, die af en toe langskwam en er dan een puinhoop van maakte – er waren periodes dat hij ons stalkte en we een geheim nummer hadden. Hij was een fascinerende figuur die goed kon liegen. Je wist nooit wat je aan hem had. Ik ben wel boos op mijn moeder geweest dat ze zo’n vader voor mij had uitgekozen. Waarom heb je me niet met iemand anders gekregen?”

“Hij probeerde een goed mens te zijn, maar daar kon hij nooit aan voldoen. Hij zette de Keti Koti-viering op in Rotterdam en was een geliefde mbo-docent die veel jongens aan een baan heeft geholpen. Hij wilde er ook voor mij zijn, maar heeft me nooit erkend. Hij zei altijd dat hij in zijn nalatenschap iets had geregeld voor mij en mijn halfbroer, maar na zijn overlijden bleek dat hij niet eens een testament had.”

Suriname

“Ik ben één keer met mijn vader in Suriname geweest, toen ik tien was. Ik heb leuke herinneringen aan de markt, een broodje bakkeljauw, het landschap in de regen. Maar het is zo gekleurd door mijn vader. Hij nam me mee naar familieleden die ik niet kende en me het gevoel gaven dat ik niet Surinaams genoeg was. Ik volg het nieuws wel meer dan vroeger, maar ik heb geen echte band met het land. Misschien komt dat nog.”

Vrije School

“Mijn antroposofische basisschool. Het heet vrije school, maar het is hartstikke gestructureerd, heel klassikaal. Maar ik heb er wel leren borduren, breien en houtsnijden en ontdekt hoe leuk het is om dingen te verzinnen. En de liefde voor verhalen is daar ontstaan. Ik heb Ilios van Imme Dros wel tien keer gelezen en hoopte dan elke keer dat de Trojanen zouden winnen omdat ik Hector een veel fascinerender figuur vond dan Achilles, die bijna alles goed deed. Tegelijkertijd was het een van de witste basisscholen van Rotterdam. Mijn vader vond Rudolf Steiner een racist, en daar had ie wel een punt. Los daarvan: ik werd vaak buitengesloten door de andere leerlingen, want ik was een gevoelig jongetje dat graag op z’n rug naar de wolken lag te kijken, en dat ging niet samen met de stoere jongens die graag stoere dingen deden.”

Van kleur

“Ik ben opgevoed door een Brabantse moeder en stond er niet bij stil dat ik het enige zwarte jongetje in een verder witte familie was – ik heb zelfs regelmatig Zwarte Piet gespeeld. In mijn jeugd zeiden alle goedbedoelende mensen in mijn omgeving dat ik bruin was, een jongen met een kleurtje. Daarmee wilden ze uitdragen dat ze me niet zagen als een categorie, maar als een echt persoon.”

“Als uitdrukking vind ik ‘van kleur’ prima; minder heftig dan ‘zwart’. Maar het gaat niet om het juiste taalgebruik – ik denk niet dat de oplossing voor de ongelijkheid in de samenleving voort zal komen uit nog een taalwijziging. Taaldiscussies leiden vaak af van iets wat praktisch opgelost moet worden. Het is bizar dat twee groepen Nederlanders met dezelfde economische belangen diametraal tegenover elkaar zijn komen te staan: de immigranten met weinig geld en de vroegere arbeiders die óók in een zwakke economische positie zitten. Ze hebben veel meer gemeen dan ze zich realiseren.”

Zevenduizend euro

“Nadat ik in 2018 was afgestudeerd aan de kunstacademie in Arnhem werd ik geselecteerd voor het Slow Writing Lab, een programma van het Nederlands Letterenfonds. Stond er ineens 7000 euro op mijn rekening. Zoveel geld had ik nog nooit gehad. Daardoor was ik heel bang om het uit te geven, dat ik het verkeerd zou doen en dan weer niks zou hebben. Toen heb ik 50 x 50 euro besteed aan dingen waar ik vroeger geen geld voor had.”

“Zo ben ik oesters gaan eten op een oesterpartij in Zeeland, en daar ontdekte ik dat oesters vroeger armenvoedsel waren. En dat er een slakje bestaat, de Japanse oesterboorder, die elke week een paar oesters leegslurpt. Stel dat hij per week voor een tientje oesters eet, zo’n klein slakje, is dat dan het duurst etende dier? Ik vind het leuk om vervolgens uit te rekenen voor hoeveel geld een olifant per week aan gedroogd gras wegstouwt. En wat zou een leeuw voor een hele gazelle moeten uitgeven? Ik ga graag het internet op om dat allemaal uit te zoeken.”

Boyband

“BOYBAND, de literaire Boyband, zoals we officieel heten: vijf jongens die zich heel erg verveelden op literaire festivals. Niets zo saai als een schrijver die een hoofdstuk voorleest uit een roman die je niet kent. Wij combineren tekst en muziek met boybandesthetiek, inclusief dansjes en zwoele blikken, heel campy allemaal. Het creëert de vrijheid om dingen te doen die leuk zijn en toch inhoud hebben. We zijn schrijvers, maar we willen wel entertainen.”

“We hebben in coronatijd een album gemaakt: In Canon, met ons grote succesnummer Adriaan van Discotheek. Hij had een filmpje van ons optreden gezien en zei toen: ‘Wat een eer, wat een eer, ik ben helemaal van streek: mijn naam komt van een discotheek.’ Dat hebben we weer gebruikt in de albumversie van dat nummer en daar doet hij in mee. We staan deze zomer op de Parade, maar jammer genoeg niet in Amsterdam.”

De Slimste Mens

“Mijn moeder heeft meer dan een half jaar in het ziekenhuis gelegen, en dat was vaak ontzettend saai. Als ze sliep zat ik maar op mijn mobieltje te scrollen, alle nieuwssites af, en in de trein luisterde ik naar podcasts. Dus ik wist dat ik veel dingen wist, en toen ik bij toeval een uitnodiging in mijn spambox vond, kwam ik erin. Ik vond het hartstikke leuk, maar ik kon niet meer in de trein zitten zonder het gevoel te hebben dat mensen de hele tijd naar me keken. Connie Palmen zei ooit dat schrijven de schreeuw is van de introverte mens, en daar herken ik me wel in; van huis uit ben ik erg verlegen. Dat valt tegenwoordig wel mee, maar ik ben altijd bang om op te vallen en schrik me nog steeds kapot als mensen me aanspreken. Heb ik iets verkeerds gedaan?”

“Door De Slimste Mens zijn er allerlei deuren opengegaan. Extra optredens, fotoshoots voor kranten en magazines: erg leuk allemaal. Een commerciële theaterproducent wilde 25 shows van de Boyband boeken en ik ben gevraagd voor Expeditie Robinson. Daar heb ik nee tegen gezegd, maar ik twijfel: misschien moet ik bij wijze van artistiek onderzoek juist aan alle spelshows meedoen.”

Oortje

“Iemand had de bizarre complottheorie bedacht dat ik een oortje in zou hebben. ‘Hij is zwart en de publieke omroep wil dat een zwarte wint, dus hij zal de goede antwoorden wel voorgezegd krijgen.’ Zo stompzinnig verzin je het niet, maar ik vind het ook heel grappig. Nadat De Slimste Mens was opgenomen, maakte ik me overal zorgen over. Had ik geen gekke dingen gedaan, had ik niets iets stoms gezegd? Maar deze zag ik niet aankomen.”

Peache Season

“Een dansvoorstelling over de liefde. Mijn ex-vriendin Yvonne Zeegers vroeg of ik er teksten voor wilde maken. Het heeft me m’n relatie gekost, maar het was ontzettend leuk om te doen. Ik hou heel erg van dans, juist omdat het niets met geschreven taal heeft te maken. Wat zou ik voelen en denken als ik die beweging maak? Voorstellingen maken is het mooiste wat er is. Je zit in een zwarte doos en mag van alles onderzoeken. Er zitten prachtige scènes in over de liefde. Als ik die zie, voel ik de mooiste herinneringen door me heen trekken. Het stuk is in Groningen in première gegaan, maar het verdient een tournee.”

BBB

“Al die stemmen hebben niet veel te maken met hun standpunten. Maar er is gewoon een grote groep mensen die vindt dat de overheid voortdurend steken laat vallen. Deels is dat terecht: zie Groningen, de toeslagenaffaire, de woningcrisis, de klimaatcrisis en ga zo maar door. Daarom is het zo absurd dat we nog steeds dezelfde persoon aan het roer hebben. Rutte is overduidelijk een vakman als het gaat om de macht, maar hij lost niets op. Ik vind het waanzinnig interessant dat je zoveel fouten kunt maken en dan toch zo populair blijft; dat is echt heel knap. Wat ik zou willen is dat al die mensen die ontevreden zijn met 25 jaar centrum-rechts beleid nu eens zeggen: laten we het eens over links proberen.”