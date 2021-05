Winkels weg? Kwantum kómt juist naar de binnenstad

De nieuwe 'stads-Kwantum' in de Ferdinand Bolstraat. Beeld Jean-Pierre Jans

Op naar de meubelboulevard of het bedrijventerrein om een pot verf te halen, vloerbedekking uit te zoeken of gordijnen op maat te laten maken. Decennialang de normaalste zaak van de wereld. Maar inmiddels al niet meer, zeker niet voor stadsbewoners .

“Onze klandizie in de grote steden blijft achter,” zegt directeur Debbie Klein van Kwantum. “Voor een op de vier ramen in Nederland hangt een Kwantumgordijn. Maar dat is in Amsterdam duidelijk minder.”

Geen auto

Dat ligt niet aan de aanwezigheid van de Nederlandse keten, die drie vestigingen aan de stadsrand heeft. “Bereikbaarheid is het probleem; stadsbewoners hebben steeds minder vaak een auto, die halen de periferie niet.”



Met een winkel op postzegelformaat keert Kwantum – dat 45 jaar geleden als Kwantum Hallen in Amsterdam begon in het voormalige Theater De Hallen aan de Jan van Galenstraat – terug naar de stad. Vrijdag opent de Nederlandse keten zijn eerste ‘stadswinkel’ in hartje De Pijp. Dat is geen gevolg van de coronacrisis, zegt Klein. De plannen om terug te keren naar de stadscentra dateren van voor de pandemie.

De opkomst van webwinkelen heeft evenmin met de stap te maken, integendeel. “Als je gordijnen koopt, wil je de stof eerst even voelen, kijken of de zoom van je keuze goed is. Dat doe je niet op internet. Verf, behang en vloerbedekking wil je zien.”

Proefwinkel

Zien en voelen kan in de proefwinkel. Weliswaar is de oppervlakte een tiende van een reguliere Kwantum, toch wordt er twee derde van het reguliere assortiment aangeboden, zegt Klein. “Het gaat om de presentatie. In onze gewone vestigingen hangen de gordijnen klaar, hier hangen stofstalen.”

Daarnaast zijn in de stadskwantum ook gewoon woonaccessoires te koop, van serviesgoed tot stoeltjes, bloempotten, kleden en manden. “Ook om interactie met de klant te houden, anders komen ze maar eens in de acht jaar terug.” Want dat is de omloopsnelheid van een gordijn.

Kwantum is lang niet de enige die de stad herontdekt. Praxis heeft acht ‘om de hoek-winkels’ in Nederland, waarvan twee in Amsterdam. Gamma begon zes jaar geleden, ook in Amsterdam, met Gamma Compact. Ook kampioenen van de periferie als Mediamarkt en Decathlon vullen hun gigazaken aan met stadslocaties. Ikea is in het buitenland al actief met stadswinkels en zoekt in Amsterdam.

“Terug naar de stad is een trend, in veel branches,” zegt winkeldeskundige Hans van Tellingen. “Deze zaken volgen de veranderende maatschappij. Winkels die met huis en tuin te maken hebben vestigen zich op plekken waar veel mensen wonen. Vroeger was dat bij de nieuwbouwwijken. Nu steeds meer ín steden wordt gebouwd en gerenoveerd, willen zulke ketens daar dichtbij zitten.”

Geen tijd en twee linkerhanden

Ook verandert de consument. “Veertig procent van de bevolking heeft twee linkerhanden. Mensen hebben geen tijd, zin en talent om aan hun huis te klussen, terwijl ze juist in deze tijd veel bezig zijn ín huis. Juist in de binnenstad met de twintigers en dertigers is een markt voor zulke zaken. Als aanbieders als Kwantum service bieden, dan is succes bijna verzekerd.”

Ontegenzeglijk profiteren nieuwkomers als Kwantum nu van de ‘ontwinkeling’ in steden. Door de opkomst van webwinkelen staan complete branches onder druk, modewinkels, reisbureaus en elektronicazaken voorop. De coronacrisis versterkt dat alleen maar, met het risico op een kaalslag in de winkelstraat. “Het is nu extra aantrekkelijk voor winkels om te innoveren. Nu kan je onderhandelen over de huurprijs, over een half jaar is het te laat.”

“Het winkellandschap wordt minder afhankelijk van fashion,” zegt Paul Bremmer van Kroonenberg Groep, de eigenaar van het Kwantumpand. “Maar op goede locaties, zoals de Ferdinand Bol, zijn er altijd alternatieven. Zolang wij er voor zorgen dat de panden er goed uitzien, is er altijd belangstelling. Die investering moet je doen om onderscheid te maken, anders komen bedrijven als Kwantum niet.”

Opknapbeurt

De winkel, erkent hij, was echt toe aan een opknapbeurt. Doordat huurders Hans Anders en Holland & Barrett naar elders in de straat opschoven, konden de bouwvakkers aan de slag. Kwantum was er vervolgens snel bij. “Via een makelaar zijn we tot elkaar gekomen. Daardoor konden we bij de verbouwing ook rekening houden met hun wensen.” Naast Kwantum is ook elektrische fietsmerk Doppio in het pand geland, met een winkel om de hoek.

Klein rekent op meer mini-Kwantums. “In Rotterdam en Den Haag zien we ook dat ons marktaandeel minder is. Daar bereiken we de consument ook slechter. We zullen eerst kijken hoe de klant op deze winkel reageert, over een half jaar weten we meer. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit niet aanslaat.”