Winkels lijken het weer aan te durven: ‘Beter iets van inkomsten, dan niets’

Beeld ANP

De Glassex staat onder de toonbank, de desinfecterende handgel op meerdere plekken in de winkel. Winkelen mag bij Anna+Nina in de Gerard Doustraat weer sinds een paar dagen, maar met hooguit drie klanten tegelijk. De sieraden mag je niet aanraken, kleding vastpakken doe je met ontsmette handen en passen kan niet. Dat laatste kan wel bij We Are Labels, een stukje verderop. Nadat een broek of een shirt is gedragen, wordt het schoon gestoomd. Een hoop werk, maar het is ook een stuk rustiger dan voor de coronacrisis.

Vlak voor het paasweekend besloten verschillende ondernemers het er weer op te wagen. Bij Lois in De Pijp zijn ze begonnen aan een testweek. De showroom is bij de winkel getrokken om extra ruimte te creëren en een route moet ervoor zorgen dat mensen elkaar niet tegenkomen bij de kassa. “Je ziet andere winkels opengaan, dus wij wilden ook kijken of het loopt,” zegt salesmanager Vera van der Meer. “Komen er wel mensen binnen? Heeft het zin om open te gaan? Daarnaast denk je toch ook: beter iets van inkomsten, dan niets.”

Randy Hoogeweegen, eigenaar van About. aan de Haarlemmerdijk en de De Clerqstraat, sloot half maart de winkels, maar maakte twee weken geleden toch de afweging: gezondheid of omzet. Die omzet was met 95 procent gedaald, “dus als ik niet open zou gaan, betekende dat faillissement.” In de kleinere winkel in het centrum gaat voldoende afstand houden net, áls iedereen goed rechts aanhoudt.

Kleine winkelgebieden

Het is de winkels nooit verboden om open te gaan, zolang zowel de winkel als de klant zich aan die 1,5 meter houdt. Toch besloten veel ondernemers zelf de deuren te sluiten, vanwege de gezondheid en de veiligheid van het personeel. Nu lijken ze het weer aan te durven, zegt directeur Jan Meerman van brancheorganisatie INretail. Hij constateert dat landelijk van de ruim 21.000 winkels in zijn branche (mode, schoenen en sport- en kampeerwinkels) zo’n 60 procent de deuren weer opent.

Daarnaast ziet hij dat met name kleine winkelgebieden als eerste profiteren. “In drukke, grote winkelstraten is de min nog het grootst. Van bijvoorbeeld de Kalverstraat heb je natuurlijk een beeld in je hoofd van een massa mensen. Die mijden veel consumenten dus nog. De opleving gaat nu het hardst vooral in kleinere winkels en buurtcentra.”

“Waar we aan de richtlijnen kunnen voldoen, gaan we open,” zegt Pieter-Bas Broeke, oprichter van We Are Labels. Van de vijf zaken in Amsterdam zijn na een maand sluiting de vier grootste sinds deze week weer open. “We sloten al vrij snel. Maar we merkten dat, in De Pijp bijvoorbeeld, nog best veel mensen boodschappen deden in de buurt van de winkel. Ook hoorde ik van andere ondernemers dat ze weer opengingen. We hebben vervolgens per winkel een plan gemaakt.”

Beveiligingstag

Klanten lopen de deur nog niet echt plat, maar personeel in de winkels ziet dat veel mensen wel weer zin hebben om te winkelen. Wandelaars lopen even binnen, of mensen komen langs omdat ze echt op zoek zijn naar iets. Dat je bijvoorbeeld een beveiligingstag met een nummertje eraan krijgt om het aantal klanten te beperken, daar kijken mensen niet meer van op.

Of het om gezondheidsredenen moeilijk was om weer in de winkel te gaan staan? Eigenlijk niet. Hoogeweegen, zijn compagnon en de doelgroep is jong, ‘dat helpt’. Aan Isabelle Wolters van Anna+Nina werd vooraf gevraagd of ze er problemen mee had, maar ze twijfelde niet. “Ik voel me prima, en ik denk dat we het veilig aanpakken zo.” Bij We Are Labels ging het openen van de verschillende vestigingen in samenspraak met het personeel, zegt Broeke. “Mensen hadden na een maand ook gewoon weer veel zin om aan de slag te gaan.”