Winkels en woningen ontruimd door brand Spui

Het gaat om winkels in de Kalverstraat en woningen boven The Seafood Bar.



De verwachting is dat de bewoners van de huizen de nacht elders zullen moeten doorbrengen.



Dat heeft de brandweer bekendgemaakt. "Er stond rook in de winkels. Het was wel druk, maar de ontruiming is gemoedelijk verlopen."



De brand was moeilijk te lokaliseren. Uiteindelijk bleek die boven het plafond van de keuken te zijn ontstaan. Enkele vloerdelen van de woning boven het restaurant moesten worden verwijderd om bij de brandhaard te komen.



Wanneer het winkelpersoneel weer terug mag, is niet bekend. De oorzaak van de brand, waarbij niemand gewond is geraakt, is niet bekend.