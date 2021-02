Winkels alweer dicht: ‘Afhalen is een wassen neus’

Afhalen in de Amsterdamse binnenstad. Veel winkels houden zondag de deur alweer dicht Beeld ANP

Waar de ijsbanen in de stad uitpuilen van bezoekers, is de Kalverstraat zaterdag uitgestorven. Afhalen, wat de dageraad had moeten zijn van de heropleving van de winkelbranche, blijkt een dooie mus. Bij modeketen Uniqlo hangen aanlokkelijke posters op het raam voor click & collect, maar de keten heeft de afhaaltafel die eerder was neergezet alweer weggehaald.

Ook elders in Amsterdam blijkt de animo gering voor de voorzichtige winkelheropening die vorige week door het kabinet werd toegestaan. Veel winkeliers vinden het zondag na een teleurstellende zaterdag al niet meer de moeite om open te gaan voor afhalers.

Wie dat wel doet, draait duimen. Drie, vier afhaalklanten had cadeauwinkel It’s a Present in de Haarlemmerstraat, in twee dagen. “Het loopt niet erg storm,” zegt eigenaar Mark van Winden met enig gevoel voor understatement. “Het stelt bijna niets voor. Geld verdienen we er niet mee.”

Geen vertrouwen

“We hadden van tevoren niet zo heel veel vertrouwen in dat click & collect, maar we wilden het wel proberen. Het personeel is er toch al, voor bestellingen van de webshop. Die vinden het wel fijn dat ze af en toe weer eens echte mensen zien.”

“Dit doekje voor het bloeden stelpt het bloeden niet,” zegt voorzitter Willem Koster van Amsterdam City, de ondernemersvereniging van de binnenstad. “Het werkt amper. Het is vriendelijk bedoeld van de overheid, maar biedt geen soelaas.”

“De meeste winkels in het centrum beginnen er niet eens aan, ook de grote ketens niet. Omdat er weinig animo voor is, staat het personeel niks te doen. Misschien dat dit in de buurten beter werkt, maar niet in de binnenstad.”

Maar ook op het Gelderlandplein in Buitenveldert is het zondag niet doldruk. Terwijl de eigenaar van het overdekte winkelcentrum de ondernemers nog zo heeft geholpen met de afhaalpunten. “We hebben zo’n veertig winkels een afhaalbalie aangeboden, zodat ze het goed kunnen regelen,” zegt Paul Bremmer van Kroonenberg Groep. “Afhalen blijft een beetje gekunsteld, maar het is goed dat ondernemers weer wat meer kunnen doen.”

Ook bij schoenwinkel Zwartjes staat een keurige afhaalbalie met het GP-logo van het winkelcentrum. Maar een magneet voor afhalers is het niet “Vandaag hebben we één klant gehad,” zegt de verkoopster. Dat betekent niet dat afhalen geen opsteker is. “Zaterdag hadden we 12 klanten en vorige week liep het eigenlijk best wel goed. Vooral laarzen, vanwege het weer. We zijn er zeker weer blij mee. Het geeft weer wat te doen, alhoewel we hier met minder mensen staan. Liever de winkel helemaal weer open.”

Wassen neus

“Click & collect is een wassen neus,” zegt Hans van Tellingen van retailadviseur Strabo. “De winkels moeten gewoon open, vóór 2 maart al. Winkelsluiting is puur symboolpolitiek. In winkels vinden vrijwel geen besmettingen plaats. We moeten een andere oplossing vinden dan steeds die lockdowns. Die leveren alleen maar schade op. Met de eerste maand een beetje afstand houden in de winkels kan het gewoon weer los’”

Volgens een recente peiling van Strabo koopt tweederde van de mensen sinds maart 2020 vaker online. “Mensen zijn blij dat ze via internet nog aan hun spulletjes kunnen komen. Maar winkeliers kunnen met afhalen en webshop nooit winst maken. Dat kan alleen als mensen weer de winkel in mogen.” Volgens de enquête pakt bijna 60 procent van de klanten direct na de lockdown weer het oude winkelpatroon op.

Koster van Amsterdam City is somberder. “In de binnenstad is het diep tragisch. Deze periode is het nog erger dan in maart en april vorig jaar. Het is een fractie van wat het toen was. Er zal veel moeten gebeuren om de mensen weer te trekken. Wij hopen echt dat de gemeente straks niet weer gaat waarschuwen dat het dan te druk wordt, maar campagne gaat voeren om mensen gericht naar de binnenstad te halen.”

Cadeauwinkel It’s a Present probeert het komend weekend nog een keer met afhalen. “Volgend weekend wordt het beter weer,” zegt eigenaar Van Winden. “Dan zullen we onze twee andere winkels in de stad openen, kijken of het dan beter loopt.”