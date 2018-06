Winkelpand Van Woustraat beschoten

Dat gebeurde tussen de Lutma, en Carillonstraat in. Iets verderop ging op de hoek van de Diamant- en Tolstraat een container in vlammen op. De politie sluit niet uit dat beide incidenten met elkaar te maken hadden.



Rond tien over twee 's nachts werd bij de politie een gesneuvelde winkelruit op de Van Woustraat gemeld. Bij aankomst bleek dat door toedoen van schoten. De dader was toen al gevlucht.



Een uur later werd de containerbrand op de Tolstraat gemeld. Die is geblust. De politie zoekt informatie over en getuigen van beide incidenten.