Winkelpand op Johan Huizingalaan beschoten

Volgens AT5 gaat het om een supermarkt. De schutter zou op de fiets zijn geweest en er direct na de schietpartij vandoor zijn gegaan. De politie doet onderzoek naar wat er precies is voorgevallen.

Vaker incidenten

Het is niet de eerste beschieting van een winkelpand op de Johan Huizngalaan in Nieuw-West. In juli werd indoor voetbalschool Cluppi beschoten. Ook daar raakte niemand bij gewond. De eigenaar van de voetbalschool liet toen weten geen idee te hebben uit welke hoek het kwam. Wel sloot burgemeester Halsema het pand voor onbepaalde tijd.

In augustus 2018 was het in korte tijd drie keer raak in de straat. Een interieurzaak werd toen beschoten, een schoonmaakzaak werd door 27 kogels getroffen en voor een restaurant ontplofte een granaat. Die incidenten leken toen verband te houden met elkaar en het gevolg te zijnvan een conflict. De burgemeester stelde toen cameratoezicht in op de Johan Huizingalaan en de politie ging vaker surveilleren.