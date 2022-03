Winkelleegstand in centrum Amsterdam in twee jaar verdrievoudigd

‘Winkels in mode en schoenen zijn onvoorstelbaar zwaar getroffen.’ Beeld anp

Binnen de horeca in de binnenstad en de buurten daaromheen zijn de druiven nog het zuurst voor de hotelbranche. De verdiensten van hotels waren hier in 2019 zes keer zo hoog als in de coronajaren 2020 en 2021.

Dat blijkt uit de jongste aflevering van de Amsterdam City Index, de economische graadmeter van de binnenstad waarin elk jaar ook delen van Oud-West en Oud-Zuid worden meegenomen. De omzetcijfers voor de horeca en de winkels in deze buurten, die ondernemersvereniging Amsterdam City heeft van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zijn al twee jaar bar slecht.

Huilen met de pet op

En nog steeds, zegt voorzitter Willem Koster van Amsterdam City, als hij kijkt naar de eerste twee maanden van dit jaar. De bezoekersaantallen en de omzetten blijven vooral doordeweeks nog tientallen procenten achter bij de cijfers die het Amsterdamse centrum voor corona gewend was.

Daar stonden in 2021 volgens cijfers van onderzoeksbureau Locatus 190 winkelpanden leeg. In 2019 waren dat er nog 62. In de omzetcijfers van de winkels lijkt het leed nog te overzien met een daling van 15 procent in 2020 waarvan in 2021 alweer de helft ingelopen werd. Maar volgens Koster zijn die cijfers geflatteerd omdat daarin ook winkels zijn meegenomen waar het tijdens corona extra goed ging, zoals supermarkten.

Bij de op bezoekers van buiten de stad gerichte retail is het wel degelijk nog huilen met de pet op. “Winkels in mode en schoenen zijn onvoorstelbaar zwaar getroffen.” Behalve de impact van corona speelt hier de al eerder ingezette tendens dat winkels worstelen met de concurrentie van webwinkels.

Steunmaatregelen te vroeg gestopt

Dat het bezoek aan de stad al twee jaar achterblijft doet ook pijn bij de horeca. Het aantal hotelovernachtingen in ‘Centrum XL’ kwam vorig jaar uit op 461.000. Dat waren er in 2017 nog bijna drie keer zoveel. Musea, attracties en theaters verkochten in 2017 nog 518.000 tickets. Toen corona dit in grote delen van 2021 onmogelijk maakte, waren dat er nog maar 82.000.

Voor Amsterdam City is het reden tot grote bezorgdheid. Voorzitter Koster verbindt er de conclusie aan dat het stopzetten van alle steunmaatregelen hier te vroeg komt en roept de gemeente op die oproep mee te nemen naar politiek Den Haag. Ook bepleit hij dat er weer meer ruimte komt voor wervingscampagnes nu de voor 2020 versmade drukte in de binnenstad voorlopig ver te zoeken is.

Amsterdam City zal de positie van de ondernemers in het centrum ook onder de aandacht brengen van de gemeentepolitiek tijdens een lijsttrekkersdebat dinsdagmiddag in de Beurs van Berlage. De bezoekcijfers zullen hier niet meteen terugkomen op het oude peil. Het herstel in de Amsterdamse binnenstad blijft ook achter bij dat van andere stadscentra, weet Koster: “Het is niet vandaag over, morgen ook niet.”