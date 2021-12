Winkelleegstand Amsterdam neemt toe (maar minder snel dan gedacht)

Winkelend publiek in de Kalverstraat. Door de pandemie blijven dagjesmensen en toeristen vaker weg. Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro, Inretail en Locatus. Waar de leegstand in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht toeneemt, in de centra van kleine en middelgrote steden neemt hij juist af.

Gertjan Slob van Locatus, een bureau dat al ruim twintig jaar informatie over winkelgedrag verzamelt, noemt de coronacrisis als voornaamste reden: mensen blijven liever dicht bij huis en mijden drukke centra en winkels. Uit datagegevens van ABN Amro blijkt dat de winkelgebieden in de vijf grote Nederlandse steden de afgelopen twee maanden tot 20 procent minder bezoekers trokken.

“De kans dat je op een drukke openbare plek belandt, is in Amsterdam of Utrecht nou eenmaal groter,” stelt Slob. “Daarbij komt dat Amsterdam aan twee kanten wordt geraakt: niet alleen bezoeken dagjesmensen minder vaak de hoofdstad, ook toeristen uit bijvoorbeeld China en Japan blijven weg als gevolg van de pandemie.”

Veranderend straatbeeld

Het gevolg is dat het aantal winkels in Amsterdam dat leegstaat groeit: in het najaar van 2020 stond 5,5 procent van de Amsterdamse winkelpanden leeg, een jaar later is dat 6 procent. De gemiddelde winkelleegstand in Nederland is 6,9 procent. In maart van dit jaar vreesden onderzoekers overigens nog dat de leegstand in Amsterdam veel harder zou toenemen, tot 14,6 procent in 2022. Zo’n stijging blijft dus vooralsnog uit.

Locatusdirecteur Slob denkt – met het oog op de (voor nu aanhoudende) coronasituatie – wel dat de Amsterdamse winkelstraten enigszins zullen veranderen. “Op sommige plekken in de stad zullen winkels verdwijnen. En in nieuwe panden is weliswaar op de begane grond ruimte voor winkels, maar zie je op de verdiepingen erboven eerder kantoren of woningen verschijnen. Dat zal de consument overigens niet zichtbaar merken: alleen al het gebied binnen de grachten telt vierduizend winkels.”