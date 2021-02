Winkelketens worstelen met nieuwe regels, kleine modezaken juist blij

Beeld Jakob Van Vliet

“Voor ons allemaal wordt het weer mogelijk die schoenen of jas te passen of die bank uit te proberen,” zei premier Rutte dinsdagavond, nadat hij de nieuwe regels voor winkels had toegelicht tijdens de persconferentie.

Vanaf 3 maart mogen winkels weer klanten ontvangen die vier uur van tevoren een afspraak hebben gemaakt om te komen winkelen. Daarbij zijn maximaal zes keer per uur twee klanten per verdieping toegestaan.

Vooral grootwinkelbedrijven zoals de Ikea, Hema en de Bijenkorf hebben moeite met de nieuwe regels, blijkt woensdag. Bij de sluiting van de winkels in december werd door kleine ondernemers zonder webshop nog jaloers gekeken naar deze bedrijven, zeker toen premier Rutte de Nederlanders opriep om vooral online te gaan shoppen.

Nu lijkt het kwartje de kant van de kleine ondernemers op te vallen. Voor veel grootwinkelbedrijven is het onrendabel om de deuren te openen voor twee klanten per verdieping. Voorlopig lijken er ook geen uitzonderingen te worden gemaakt en mag de boekenwinkel om de hoek dus evenveel mensen ontvangen als een bouwmarkt met duizenden vierkante meters op één verdieping.

Per bakfiets

Een woordvoerder van Intergamma, eigenaar van Gamma en Karwei, laat weten dat het bedrijf onderzoekt of de winkels volgende week open kunnen. “Voor een groot bedrijf is het afwegingen maken. Nog los van of het rendabel is, moeten we naar veel meer dingen kijken.”

De Bijenkorf wil woensdag nog niet zeggen of de winkels open gaan of dicht blijven. In de tussentijd blijft het bedrijf zich vooral focussen op de extra services die het nu online aanbiedt, legt een woordvoerder uit. Zo bezorgen medewerkers van de winkels bestelde goederen inmiddels per bakfiets binnen een straal van tien kilometer van winkels.

Bij Ikea is het niet anders. Alleen Hema liet dinsdagavond al direct weten ‘teleurgesteld’ te zijn in het kabinet. “Als dit het is, twee mensen per tien minuten, dan hebben wij daar helemaal niets aan,” aldus een woordvoerder. “Ook voor klanten is dit een tegenvaller.” Eerder gaf het warenhuis aan winkelen op afspraak toe te juichen. Daarbij gingen het er alleen wel vanuit dat per twintig vierkante meter één klant toegelaten zou mogen worden en er een tijdslot geboekt kon worden.

De Hema zegt wel gebruik te maken van de nieuwe ruimte die geboden wordt en de winkels volgende week te openen. “Echt in de winkel zijn, is toch prettiger.”

Bij Jacqueline Boekwijt van Boetiek Jacqueline op De Clercqstraat in Amsterdam-West is woensdagmiddag juist enige opluchting voelbaar. Volgens haar zullen de nieuwe regels ‘lucht bieden’ voor haar zaak met dameskleding. “Als ze straks voorbijlopen en ze zien de poppen met kleding staan, kunnen ze reserveren en vier uur later langskomen. De reserveringen komen wel, daar maak ik mij geen zorgen om.”

Geen drommen mensen

Toch hoopt Boekwijt binnenkort weer volledig open te kunnen. “Als ze dit vanaf volgende week twee weken doen en alles mag daarna weer open, dan zou dat goed zijn. In mijn winkel komen geen drommen mensen tegelijk binnen.”

Bij Eddie Mekkelholt van Mekkelholt Boeken uit Osdorp gaat er volgende week niets veranderen, ondanks de versoepelingen. “Mijn suggestie voor premier Rutte is dat er naar het aantal vierkante meters gekeken moet worden. Het oude systeem werkte perfect.” Met de nieuwe regels zegt hij straks niets te kunnen. “Sinds 14 december heb ik de eerste Amsterdamse afhaalboekhandel en dat werkt zo goed als het kan.”

Personal shopping

Bij Knus Fashion in Landsmeer kwamen na de persconferentie direct de eerste reserveringen binnen. “Ik heb al vier afspraken staan,” vertelt eigenaresse Nathalie Bijvoet. “Afhalen blijven we ook gewoon doen als mensen dat prettig vinden, maar ik heb de mensen liever binnen natuurlijk. De dames willen altijd graag even voelen en de kleuren in het echt zien. Het wordt een soort personal shopping. Iedere vrouw wil dat.”

Maar Bijvoet zegt zich ergens ook wel schuldig te voelen nu zij straks weer open mag. “Voor mijn winkel ben ik er heel blij om, maar ik blijf het ook heel erg vinden voor de ondernemers die nog niet open mogen.”