Winkeliers: ‘Winkelen op afspraak is nog altijd beter dan dicht’

De vestiging van kringloopwinkel Rataplan in Diemen. Hoewel ook haar winkels gesloten zijn, is de Stichting Rataplan blij met spullen die worden gebracht of op verzoek worden opgehaald. Verwacht wordt dat, zodra de winkels weer open mogen, het storm zal lopen. Beeld Dingena Mol

Wat het kabinet vrijdag ook bekend maakt, directeur Gert-Jan Dekker van Stichting Rataplan met twee kringloopwinkels in Amsterdam, heeft zijn besluit al genomen. “Wij gaan sowieso open, want het houdt gewoon op. We hebben heel grote winkels, dus we kunnen alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen, met 1,5 meter afstand en niet te veel mensen in de winkel. We worden niet gesteund. Ik lig hier letterlijk wakker van. Het heeft veel effect op onze gemoedsgesteldheid. De mensen die in de winkels werken, worden er bedroefd van. We betalen deze lockdown volledig uit eigen zak. Dat kan niet eindeloos, er is op een gegeven moment een einde aan ons eigen vermogen. Geen enkel bedrijf kan dat.”

Op winkelen op afspraak alleen zit hij niet te wachten. Dekker: “Als het kabinet dat besluit, ben ik daar niet helemaal blij mee. Het voelt een beetje als de ondernemer pesten. De consument kan dan nog steeds niet lekker gaan winkelen. Maar het is in elk geval iets. Ik ben net bezig het afsprakensysteem weer online te zetten, dat gaan we sowieso inzetten. We zien nu geen uitweg, we worden gedwongen dicht te zijn en dat past niet bij Nederland vind ik.”

Niet afwachten

Martijn Rood, eigenaar van kledingzaak en sociale dagbesteding Loenatix in de Jan Pieter Heijestraat, loopt alvast op de zaken vooruit. “Sinds woensdag zijn we gewoon normale tijd open, mensen kunnen aankloppen als ze willen winkelen bij ons. Ik heb posters en kledingrekken al buiten gezet. We kunnen lang wachten, maar het wordt toch niks. Ik wilde dan ook niet de persconferentie afwachten.”

Volgens hem kan er veilig worden gewinkeld in zijn zaak. Rood: “We laten geen tien mensen tegelijk binnen en we houden mondkapjes op. We krijgen amper steun, onze bankrekening is na twee jaar wel bijna leeg. Winkelen op afspraak gaan we ook niet doen, dat werkt niet voor een kleine winkel. Voor Hema en Action snap ik dat wel, maar wie gaat nou naar onze website of mailen voor een afspraak? Als mensen aankloppen, kunnen ze gewoon naar binnen. We hebben tien medewerkers, die bij de sociale dagbesteding zitten. Ik heb hen ook niet kunnen laten werken afgelopen tijd. Nu hebben we eindelijk weer klantcontact, dat hebben we gemist. Elke keer als een klant binnenkomt is er meteen een vrolijke sfeer, we zien dat de mensen blij zijn.”

Duidelijkheid

Christine Govaert van ondernemersvereniging Amsterdam City pleit voor duidelijkheid. “Sinds maart vorig jaar worden we overladen met maatregelen. Anderhalve meter, mondkapje op, mondkapje af, mensen aan de deur, mensen binnen, iets meer mensen binnen. Aan welke regel moeten we nu weer voldoen? Maar we doen het wel. We proberen ons zo goed mogelijk aan de regels te houden. Er moet structuur komen. Corona blijft nog wel even, en we kunnen niet meer van crisis naar crisis rollen als de cijfers weer eens stijgen.”

Winkelen op afspraak zou winkeliers wat lucht geven. Govaert: “We willen natuurlijk het liefst helemaal open, maar het glas is bij mij half vol. Winkelen op afspraak is nog altijd beter dan dicht. Al is het niet te begrijpen dat het in grote steden in het buitenland wel mogelijk is dat winkels opengaan. We wachten gewoon af en hopen er het beste van.”

Tien keer failliet

Erkan Sungur, die twee herenmodezaken heeft op de Nieuwendijk, Capital Men’s Wear, zit in flinke spanning voor de persconferentie van vrijdag. “En niet alleen ik. We zijn in de straat allemaal aan het bibberen voor morgen. Technisch ben ik al tien keer failliet. Mijn privéreserves heb ik er al allemaal in gestopt, terwijl dat mijn pensioenpotje was. Ik sta weer op nul, min nul. Het is mijn levenswerk.”

Zijn deur gaat niet open, ook niet stiekem, zolang het kabinet daar geen toestemming voor geeft. “Ik durf dat niet. Een collega in de straat ging wel open en daar stonden meteen twee boa’s binnen. Dus je moet wel dicht, anders komen ze je leeghalen. Bovendien, op de Nieuwendijk loopt nu toch geen hond.”

Mocht het kabinet inderdaad besluiten voor winkelen op afspraak, dan is hij daar wel mee geholpen. “Alles is beter dan dit. Als die deur maar open kan. Als mijn huur er maar uit is.”

Sungur hoopt er het beste van. “Ik dacht altijd, het ergste wat kan gebeuren, is een terroristische aanslag. Dan komen er twee maanden geen toeristen. En nu, door een virus dat je niet eens kunt zien, duurt de ellende al twee jaar.”