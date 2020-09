Winkeliers Molenwijk willen camera’s na vijf inbraken in één nacht

Vijf inbraken in één nacht in winkelcentrum Molenwijk in Noord. De beveiliging is bedroevend, zeggen de ondernemers. ‘We maken het inbrekers wel heel makkelijk.’

Ze stonden in de startblokken om af te reizen voor een dagje Efteling, toen zondagochtend de telefoon ging: wéér ingebroken in hun kaaswinkel, voor de tweede keer in een week tijd. In plaats van een dagje attractiepark kon Nancy Wustenhoff van kaas- en notenwinkel Alexanderhoeve de rest van haar vrije dag besteden aan het opruimen van de troep die de inbrekers voor haar en haar collega’s hadden achtergelaten.

De schade is ook deze maandagochtend nog niet hersteld: op de plaats van de twee ruiten die de inbrekers ergens in de nacht van zaterdag op zondag vernielden, zijn nog steeds houten planken getimmerd. En aan de deur aan de achterkant, die een week eerder helemaal aan stukken was, zijn ook nu de plekken te zien waar de insluipers een breekijzer hebben gebruikt. “De schade is enorm. Ze hebben een ruit ingegooid boven grote bakken met noten. Met zoveel glasscherven moesten we het allemaal weggooien.”

Vijf winkels in één nacht

Ook op andere plekken in winkelcentrum Molenwijk in Noord stonden zondagochtend ondernemers hun vrije dag op te offeren aan het opruimen van de troep: de inbrekers hadden het niet alleen gemunt op de kaasboer, maar vernielden de boel in nog vier andere winkels. Iwan Brands van de gelijknamige drankwinkel werd om acht uur ’s ochtend gebeld. “Ik vreesde het ergste, maar gelukkig hebben ze de hele inventaris heel gelaten: de flessen met drank stonden nog net zo keurig gespiegeld als ik ze zaterdag had achtergelaten. Maar de ruit was kapot en binnen hebben ze wat kleingeld meegenomen. Ook is er bloed aangetroffen.”

De inbrekers, twee mannen, zijn zichtbaar op beelden van de beveiligingscamera achterin slagerij Arie van de Raa. Volgens bedrijfsleider Johan Hondelink zou het gaan om ‘Oostbloktypes’. “Ze probeerden hier onze kluis te kraken, maar dat is ze niet gelukt, dat ding is ingemetseld in beton, daar kom je niet bij. Maar erg is het wel, dat ze met hun poten in je zaak hebben gestaan.”

De ondernemers laken de matige manier waarop het winkelcentrum is beveiligd. Brands: “Er is feitelijk één ingang met een groot stalen rolluik. Je hoeft niet bang te zijn dat ze daardoorheen komen. Maar ernaast zitten eenvoudige ruiten, die gooi je gemakkelijk in. We maken het inbrekers op deze manier net een beetje te gemakkelijk.”

‘Meer cameratoezicht’

Ook slager Hondelink baalt. “We zijn hier een vijfsterrenwinkelcentrum, maar er wordt eigenlijk nauwelijks iets aan beveiliging gedaan. Als je hier ’s avonds komt, lopen overal groepjes jongens rond. En ’s nachts kan je hier gewoon je gang gaan.” De winkeliers pleiten voor meer cameratoezicht. Wustenhoff: “Nu hangt er buiten een cameraatje, maar daar heb je niks aan. Je zou er werk van moeten maken.”

Namens het stadsdeel zegt een woordvoerder dat er snel een bijeenkomst wordt georganiseerd waarin de ondernemers samen met de politie en de brandweer gaan kijken of er iets moet worden gedaan en zo ja, wat. “Maar uit onze cijfers blijkt niet dat dit structureel is, de inbraken van dit weekeinde lijken een incident.”

Volgens Hondelink is er echter meer aan de hand in het winkelcentrum. “Dit speelt allemaal ’s nachts, dan zou je best iets meer kunnen doen. Maar ook overdag heerst hier niet altijd een goede sfeer. Jongeren die met een scooter naar binnen rijden. Als je camera’s ophangt, denken ze wel drie keer na voordat ze dat doen.”