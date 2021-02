Winkeliers halen de schouders op: ‘Dat tijdslot is een lastige’

Brooks in de Beethovenstraat. Beeld Jakob van Vliet

Bij restaurant Brooks in de Beethovenstraat laten ze zien hoe dat moet: de voordeur van je zaak ombouwen tot een aantrekkelijk afhaalloket. De hele serre, in de sferen van een skihut, is volgebouwd als buffet voor kaviaar en oesters tot erwtensoep met echte varkenspootjes en broodjes worst. Er zijn ook to-gomenu’s met beef-, fish- en vega wellington.

“Wij komen uit de festivalwereld,” zegt mede-initiator Marcus van den Noord (Zilt & Zalig). “Geef ons een parasol en we maken er iets leuks van.”

Tips voor winkeliers die na 10 februari de deur voor afhaalverkoop mogen openen heeft hij ook. “Houdt mensen genoeg op afstand. En waarschuw op tijd als ze te lang blijven hangen.”

Niet veel veranderen

Een paar deuren verderop heeft eigenaar Mirjam Kurum van boutique Bij Mirjam geen plannen voor een grootschalige verbouwing voor de deur. Voor haar zullen de ruimere coronamaatregelen niet heel veel veranderen. Kurum: “Ik zit hier al 22 jaar. Mijn vaste klanten heb ik op WhatsApp en ik weet hun figuur of stijl. Mevrouw Jansen heeft maat 36 en is een beetje een stoere tante. Dan maak ik een nieuw setje klaar en breng het bij haar langs. Vanaf 10 februari kan ze het op komen halen.”

Kurum heeft haar bedenkingen bij de nieuwe regel. “Het slaat nergens op. Iemand gaat straks naar de Albert Heijn, ziet bij mij een truitje in de etalage hangen, moet dan eerst naar huis om het te bestellen, en na vier uur weer terugkomen. Dan heb je toch juist meer traffic?”

Ze had liever dat klanten op afspraak kunnen komen. “Mevrouw Pietersen tussen 10 en 11, mevrouw De Boer tussen 11 en 12. Er passen best een paar mensen in mijn zaak van 120 vierkante meter. We mogen wel met zijn allen naar de Albert Heijn.”

De man van een kantoorboekhandel, die niet met zijn naam in de krant wil, gelooft ook niet dat er veel zal veranderen. “Je klopt nu ook gewoon even op de deur. Bijna alle winkels werken zo. Je zoekt allemaal naar een klein beetje omzet, en soms doe je het ook voor je klanten.”

Altijd opengebleven

Zijn winkel is altijd opengebleven, omdat er ook een afhaalpunt voor post is. Hij noemt het voorbeeld van een klant die tijdens de vorige lockdown (“Toen hielden we ons nog wat strakker aan de regels”) een pak printpapier moest. Dan mocht hij haar niet verkopen. Ze kocht het printpapier vervolgens bij bol.com en kwam het de volgende dag ophalen bij zijn afhaalpunt.

“Of vanmorgen nog komt een moeder de winkel binnen. Haar kinderen hebben thuisonderwijs en hun schriftjes zijn op. En dan mag ik haar dat niet even verkopen?”

Overkapping

Kinderwinkel Koter & Co in de Scheldestraat heeft gelukkig een kleine overkapping boven de voordeur. “We gaan een tafeltje in de deuropening zetten,” zegt mede-eigenaar Anja Rosier. “Het lijkt me wel lastig met die vier uur. We zitten niet in de Kalverstraat, we zitten in de Scheldestraat. Ik ben voor meer maatwerk. Dat tijdslot vind ik wel een lastige. Hoe ga je dat bewijzen als een bestelling via de telefoon gaat?”

Ook ziet ze een ander praktisch bezwaar. “Ons pinapparaat zit vast aan de toonbank. Hoe krijgen we die bij de deur zonder extra kosten? Mobiel pinnen kost 200 euro per week.”

Toch is ze blij met de versoepeling. “Ik hoop dat het ons wat lucht geeft. En dat ze niet al te streng controleren op die vier uur.”