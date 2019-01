Winkeliers: 'Gasleiding bij geldautomaat risico bij plofkraak'

Daarvoor waarschuwt Annemieke Bieringa, straatmanager in het gebied. Criminelen zouden zich niet bewust zijn van de gasleiding vlakbij de automaat, maar die kan wel voor een ernstiger ontploffing zorgen.



De snelle groei van het aantal ATM's is veel partijen in de gemeenteraad al langer een doorn in het oog. De geldautomaten kunnen winkeliers in hun zaak laten neerzetten door bedrijven als Euronet. Maandelijks ontvangt de ondernemer in kwestie een vergoeding, Euronet krijgt commissie van de klanten die gebruik maken van de geldautomaten.



Toeristen

De afgelopen jaren zijn tientallen van die ATM's, opvallende gevelreclame incluis, in de binnenstad geplaatst. Volgens Bieringa worden die vooral gebruikt door toeristen, maar de branche bestrijdt dat. "Euronet verklaart dat het merendeel van de pintransacties afkomstig is van Nederlandse bankpassen," zo antwoordde burgemeester Femke Halsema onlangs in antwoord op vragen van de PvdA.



Bieringa adviseert om de nieuwe bevoegdheden van burgemeester Femke Halsema, die haar in staat stellen per branche een specifieke vergunningsplicht in te stellen, te gebruiken tegen de groei van het aantal ATM's. Die bevoegdheden heeft Halsema onlangs gekregen, maar het is nog niet duidelijk op welke gebieden zij die wil inzetten.



Bezwaar

Tegen het specifieke geval van de ATM in de Nieuwe Hoogstraat is bezwaar aangetekend, waarover de gemeente nog steeds geen besluit heeft genomen. Of de nabijheid van een gasleiding hierop van invloed is, blijft onduidelijk. Het apparaat is sinds juni 2018 in gebruik.



De zorgen van Bieringa zijn niet verwonderlijk. In Amsterdam zijn de laatste maanden diverse plofkraken gepleegd. Overigens waren hierbij vooral de geldautomaten van de traditionele grootbanken, ver buiten het centrum, het doelwit.



Lees ook: Bewoners willen geldautomaat weg hebben na zoveelste plofkraak