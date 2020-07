Winkeliers en wetenschappers: verplicht mondkapjes op drukke plekken

De maatregelen die de gemeente neemt hebben volgens winkeliers in de Kalverstraat niet het gewenste effect: het was er de afgelopen weekenden ouderwets druk. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Eenrichtingsverkeer, hekken, hosts, waarschuwingsborden en druktemonitors. Met die maatregelen probeerde de gemeente Amsterdam de drukte in de binnenstad in toom te houden. Toch schuifelden afgelopen weekenden drommen toeristen en winkelend publiek schouder aan schouder door de straten van de binnenstad.

De maatregelen hebben volgens de winkeliers in de Kalverstraat dan ook niet het gewenste effect. “Men liep alsnog dicht bij elkaar of ging via steegjes weer terug, waardoor daar weer opstoppingen ontstonden. De 1,5 meter afstand kon niet worden gewaarborgd,” zegt straatmanager Pauline Buurma. “En dan moet de grote drukte nog komen als in augustus heel Europa vakantie heeft.”

Viroloog Janke Schinkel van Amsterdam UMC noemt het instellen van eenrichtingsverkeer een goede maatregel, maar dat is volgens haar nog niet voldoende. Zij pleitte er eerder in Het Parool voor om grote aantallen bezoekers te weren op drukke plekken.

Vrees voor omzetdaling

Winkeliers vrezen juist dat hun straat straks deels op slot moet en dat hun toch al zo lage omzetten verder dalen. “Na wat we dit weekend hebben gezien en na overleg met burgemeester Halsema blijft er één conclusie over: stel mondkapjes verplicht in winkels en drukke winkelstraten. Die oproep doen we aan de politiek. Wij nemen als ondernemers van de Kalverstraat daarin het voortouw,” aldus Buurma.

Met de recente toename van het aantal besmettingen in Nederland dreigt ook een nieuwe lockdown. In een week tijd verdubbelde het aantal nieuw vastgestelde gevallen bijna, van 534 naar 987. Daarnaast zijn mensen steeds lakser in het naleven van de maatregelen. Uit een onderzoek van het RIVM bleek dat het overgrote deel van de mensen met coronagerelateerde klachten, 80 procent, nog naar buiten gaat. Slechts 12 procent gaf aan zich te laten testen als zij klachten hadden.

‘Zo moeilijk is het niet’

“Better safe than sorry.” Natuurkundige Daniël Bonn van de Universiteit van Amsterdam zou het wel weten als hij het voor het zeggen had. “Als je geen afstand kunt houden, is een mondkapje een goede optie om het risico op besmettingen te verkleinen. Daarmee bescherm je anderen. Dat geldt voor zowel binnen als buiten.”

In omringende landen zijn ze inmiddels overstag. “Ik zit nu in Frankrijk en hier is het al verplicht in winkels. Iedereen houdt zich eraan en is gerustgesteld. Zo moeilijk is het niet. En in Azië zie je bij veel landen een lage reproductiefactor. Er zijn sterke vermoedens dat dit komt omdat het dragen van een mondkapje daar heel gebruikelijk is,” aldus Bonn.

Het RIVM stelt nog altijd dat er beperkt wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van mondkapjes.

Kleine druppeltjes

Ook hoogleraar en natuurkundige Detlef Lohse van de Universiteit Twente vindt dat Nederland zo snel mogelijk mondkapjes binnen moet verplichten — in cafés, maar ook in kerken en voetbalstadions, zei hij tegen Tubantia. De eerste resultaten van zijn onderzoek naar aerosolen wijzen uit dat kleine druppeltjes in de lucht een grotere rol bij de verspreiding van het virus spelen dan werd gedacht. “Ze leven 30 tot 40 keer langer dan wat het RIVM stelt op basis van een oud model.”

Daarom is volgens Lohse alleen afstand houden niet afdoende. De functie van een mondkapje is volgens Lohse voornamelijk om de uitstoot van aerosolen te beperken. “Ik snap niet dat Nederland de mondkapjes niet veel meer verplicht stelt.” Toch bieden de mondmaskers geen volledige bescherming, denkt hij. Ook mét kapje voor moet zingen, juichen of schreeuwen worden verboden, vindt Lohse.

Of mondkapjes daadwerkelijk bescherming bieden tegen aerosolen, daarover zijn wetenschappers het overigens niet eens. “Die gaan dwars door de kapjes heen,” zei viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC eerder.

Gemeente beraadt zich

De gemeente Amsterdam verwacht binnenkort nieuwe maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat het besmettingsgevaar laag blijft, maar ondernemers tegelijkertijd omzet kunnen draaien. Een mondkapjesplicht is een van de opties. Over hoe zo’n plicht eruit zou komen te zien, is de gemeente nog in beraad. Mogelijk zou de verplichting lokaal via de noodverordening kunnen worden geregeld.

Bij De Bazaar in Beverwijk nemen ze het heft in eigen handen, bleek woensdag. De Bazaar adviseert bezoekers dringend om mondkapjes te dragen nu het er steeds drukker wordt. Ook wil de organisatie de toegang tot drukke gebieden sluiten of daar alleen mensen met mondkapjes toelaten.