Winkelhuren Rode Loper rijzen de pan uit

Kalverstraat en Nieuwendijk

Ook de achtergelegen Nieuwendijk profiteert daarvan mee, met een huurstijging van bijna 5 procent.



In de Kalverstraat, met een gemiddelde huurprijs van 2950 euro per vierkante meter per jaar de duurste winkelstraat van ons land, bleven huren gelijk in afwachting van de oplevering van nieuwe winkelpanden in ondermeer de Kalver Passage, het voormalige V&D-pand en het Telegraafgebouw.



Ook verder langs de route van de Noord/Zuidlijn stijgen de winkelhuren snel, aan de Ferdinand Bolstraat ruim 7 procent. Buiten het centrum springt de Kinkerstraat er uit met een huurstijging van ruim 6 procent, het effect van de opening van de Hallen.



Winkelcentra

Buiten Amsterdam gaat het veel minder goed. In heel Nederland daalde de gemiddelde winkelhuur bijna één procent. In winkelcentra daalden de huren gemiddeld 2,5 procent. Op het Gelderlandplein en in Stadshart Amstelveen bleven de huren gelijk.



De huurstijgingen gelden alleen voor nieuwe huren. Bij winkeliers liggen huurprijzen voor periodes van vijf of tien jaar vast.