Winkelende man voorkomt mogelijk fatale afloop steekpartij Zuidoost: ‘Jij bent dood’

Beeld Joris van Gennip

In Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden getoond van het incident, dat plaatsvond op klaarlichte dag.

Te zien is hoe de omstander tussen twee vechtende mannen springt. Hij trekt de verdachte weg bij het slachtoffer en sust de situatie. Daarna gaat hij verder met boodschappen doen.

Ook het slachtoffer en de verdachte vervolgen hun weg. Later blijkt dat het slachtoffer tijdens de confrontatie in zijn schouder is gestoken. Op zijn kleding is een flinke bloedvlek te zien. De man was wel aanspreekbaar toen de politie hem even later alleen aantrof in de Harriët Freezerstraat in Zuidoost.

Volgens het slachtoffer kwam de verdachte opeens op hem af en riep hij: “Jij bent dood.” Vervolgens ontstond de worsteling.

De politie hoopt door het delen van de beelden erachter te komen wie de verdachte is. Het gaat vermoedelijk om een dertiger, die op die bewuste dag met een zilveren met groene damesfiets door winkelcentrum Ganzenpoort reed. Het slachtoffer liet de politie eerder weten geen aangifte te willen doen.