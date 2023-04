Winkeldiefstal in Amsterdam weer op het niveau van voor corona

Terug naar normaal was het devies na de coronajaren en blijkbaar hebben de Amsterdamse winkeldieven deze boodschap ook gehoord. Waar het aantal winkeldiefstallen in 2020 en 2021 daalde (met 734 incidenten in het eerste kwartaal van 2021 als uitschieter naar beneden), zit er weer een stijgende lijn in.

In de tweede helft van 2022 waren er 2080 meldingen en deze groei zet door naar het eerste kwartaal van 2023. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er bij de politie 1296 meldingen van winkeldiefstal binnen.

Wie verder uitzoomt en de cijfers van het afgelopen decennium bekijkt, ziet dat de coronajaren de uitzondering op de regel waren. In de tien jaar na 2012, met uitzondering van 2020 tot en met de eerste helft van 2022, bleef het aantal incidenten tussen de 1066 (eerste kwartaal van 2017) en 1471 (eerste kwartaal van 2019).

‘Nader onderzoek nodig’

Landelijk steeg het aantal meldingen van winkeldiefstal naar 12.578 in het eerste kwartaal van dit jaar. Tijdens de coronajaren daalde het naar 6401 incidenten in het eerste kwartaal van 2021, waarna het steeg naar het huidige getal. Vanaf 2012 schommelde het landelijke cijfer tussen 8787 in het derde kwartaal van 2018 en 11.242 in de eerste drie maanden van 2013. De cijfers van dit jaar wijken af in vergelijking met het afgelopen decennium.

De oorzaken voor de daling tijdens de coronajaren liggen in de maatregelen waardoor winkels moesten sluiten of minder lang open mochten zijn. De politie laat weten dat, om de huidige cijfers te duiden, ‘nader onderzoek nodig is’.