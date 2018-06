Winkeldief op de vlucht duikt onder water

De man had rond kwart over negen 's ochtends geprobeerd te stelen uit een niet nader benoemde winkel in de nabijgelegen Van Reigersbergenstraat. Personeel van die winkel had daarop de achtervolging ingezet.



Op de Kostverlorenvaart sprong de dief het water in. Nadat hij naar het midden van de vaart was gezwommen verdween hij kopje onder. Of dat met opzet was of niet is onduidelijk.



De reanimatie van de man vindt ter plekke plaats.