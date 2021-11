Winkelcentrum Amsterdamse Poort weer op de schop: de consument wil vermaakt worden

Deze week begint een grondige renovatie van de Amsterdamse Poort aan het grote Bijlmerplein. Het blok waarin KFC zit, wordt verbouwd tot horecahotspot. Beeld Dingena Mol

Hoe snel kan het gaan? In 2016 werd een deel van de winkelgevels in de Amsterdamse Poort van achter de colonnades tot pal aan de straat verplaatst. De komende jaren gaan ze weer een stapje verder naar voren. Deze week gaat een kapitale renovatie, die zeker acht jaar zal duren, van start in het hart van het winkelcentrum.

De vorige ingreep is, erkent Bas Buvelot van eigenaar CBRE Investment Management, niet voldoende gebleken. “Destijds zagen we al de veranderingen in de winkelstraat onder invloed van online winkelen. Dat is met corona nog veel sneller gegaan.”

En ook de plannen voor het verzorgingsgebied van het grootste winkelcentrum van Amsterdam zijn meer uitgekristalliseerd. Van stadswijk groeit Zuidoost de komende jaren naar een stad binnen de stad met misschien straks wel 200.000 inwoners; het dubbele van nu. En daar hoort een bijpassend winkelhart bij.

Waar elders in voorkomende gevallen meteen naar de luxe-sauslepel wordt gegrepen, wil CBRE het anders doen. “Het is mooi meegenomen als we na alle werkzaamheden ook mensen van buiten Zuidoost trekken,” zegt winkelcentrumdirecteur Lieske van Pelt, “maar dat is niet ons uitgangspunt.”

Lokale ondernemers

Zo wordt voor de eerste ingreep – de grondige verbouwing van het prominente blok aan het grote Bijlmerplein waar nu Kentucky Fried Chicken zit – met nadruk naar lokale horecaondernemers gezocht. “Natuurlijk heb je ook retailers nodig die je op meer plekken in Nederland ziet,” zegt Van Pelt. “Maar de aantrekkingskracht van de Poort is toch juist die mix met lokale ondernemers – en dat sluit ook beter aan bij de enorm gevarieerde doelgroep.”

Impressie van een deel van de renovatie van de Amsterdamse Poort: Blok 4, waar nu de KFC zit. Beeld Vocus Architecten

De verbouwing wordt blok voor blok aangepakt. Het aantal vierkante meters zal volgens Buvelot gelijk blijven, maar heel anders verdeeld. “Ik denk dat nu 85 procent van de vloeren winkel is, de rest horeca. Dat gaat echt naar 20, 25 procent horeca met nog een 20 procent voorzieningen.” Zo wil de Poort inspelen op de veranderde consument, die niet langer naar de winkelstraat komt om alleen te kopen, maar ook vermaakt wil worden.

De vorige poging het winkelcentrum nieuw leven in te blazen was vooral cosmetisch. Nu wordt de ingreep rigoureuzer. Zo wordt het winkelblok tussen het grote en kleine Bijlmerplein gesloopt om plaats te maken voor nieuwe winkels, voorzieningen en woningen. “We willen vooral ook in het hart van het gebied zoveel mogelijk verschillende functies, zodat het de hele dag door levendig blijft, ook ’s avonds.” Om de criminaliteit en andere overlast terug te dringen komen de woningingangen aan de straat te liggen en worden unheimische plekken aangepakt.

2500 appartementen

“Wij voegen zo’n 600 woningen aan het gebied toe,” zegt Buvelot. Andere vastgoedeigenaren in het gebied bouwen er nog eens 1900. In het ‘Zandkasteel’, het voormalige onderkomen van ING, wordt al gebouwd aan 300 appartementen en een internationale school. En aan de kant van de H-buurt steekt ook al de hijskraan in de lucht voor nieuwbouw van Framebuilding.

De hele ingreep wordt een zaak van de lange adem. “We pakken het per blok aan,” zegt Van Pelt. “We werken ruwweg van het Anton de Komplein naar het station toe.” Mede daardoor zijn de plannen aan de oostkant van het centrum al vergevorderd. De huidige Shopperhal verdwijnt en maakt plaats voor een nieuwe versie van vergelijkbare omvang.

Ook parkeergarage P24 wordt vervangen en krijgt een daktuin, waardoor omwonenden in het vervolg aan een binnentuin komen te wonen in plaats van aan desolate parkeerdekken.

25 procent leeg

De verbouwing laat nu al sporen na. Van de bijna 50.000 vierkante meter winkelvloer staat momenteel 25 procent leeg. Dat is deels bewust, omdat ondernemers uit blokken die worden verbouwd naar elders verhuizen. Maar ook experimenteert CBRE in een deel van de lege winkels met andere invulling. “We kijken nu waar behoefte aan is op het gebied van voorzieningen en culturele functies.”

De Poort telt nu 130 winkels. Huren liggen er gemiddeld tussen de 195 en 475 euro per vierkante meter per jaar - al een stuk lager dan vijf jaar geleden. CBRE wil ze in ieder geval concurrerend houden, zodat ook lokale ondernemers er nog mee uit de voeten kunnen