Windmolens op de Noorder IJplas moeten er ondanks verzet komen

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De overeenkomst is getekend door de gemeente Amsterdam, bewonerscoöperatie Amsterdam Wind en bedrijvencoöperatie NDSM Energie. De coöperaties noemen het een mooie stap: ‘Wij kijken er enorm naar uit om samen een windpark mogelijk te maken van, voor en door Amsterdammers. We streven naar een zo breed mogelijk draagvlak en lokaal eigendom van burgers en bedrijven.’

De gemeente Amsterdam is al lange tijd op zoek naar locaties voor windmolens om zo de ambitieuze duurzaamheidsdoelen te realiseren. In 2030 moeten 430.000 huishoudens in Amsterdam worden voorzien van groene stroom, dat is 80 procent van het totaal.

Het plan om windmolens te gaan ontwikkelen in het gebied rond de Noorder IJplas in Noord leeft al sinds 2012, maar lange tijd lag de provincie Noord-Holland dwars. Pas vorige zomer ging de provincie overstag.

Intentie

Over de uitvoering van het plan gaat de gemeente de komende tijd in gesprek met omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden. De beslissing over hoe veel windmolens er moeten komen en waar ze worden geplaatst moet uit dat overleg naar voren komen.

Het gaat dus om een intentieovereenkomst. Eerst wordt nog verkend of het initiatief überhaupt haalbaar is en als dat het geval blijkt, komen de initiatiefnemers eind dit jaar met een plan. Als dat plan wordt goedgekeurd, start naar verwachting in 2021 de formele vergunningsprocedure.

‘Ik ben blij dat we met NDSM Energie en Amsterdam Wind een intentieovereenkomst hebben getekend waarmee we een nieuwe stap zetten om windmolens te bouwen,’ schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid). ‘Windmolens waar Amsterdammers mede-eigenaar van kunnen worden, zodat ze kunnen meeprofiteren.’

Bewoners van de 60 woonarken die uitkijken over de Noorder IJplas zijn niet gerust op de plannen, zo lieten zij vorig jaar weten. De hoge windmolens zouden het uitzicht verpesten en daarnaast vrezen bewoners voor geluidsoverlast.

Meeverdienen

Het is de bedoeling dat omwonende Amsterdammers mede-eigenaar kunnen worden van de energie opgewekt door de windmolens. Het stadsbestuur wil dat de helft van de extra opwekcapaciteit bezit wordt van Amsterdammers. Als omwonenden kunnen mee verdienen, is de eventuele overlast wellicht ook makkelijker te verdragen. Ook zegt de gemeente dat het bereid is om grond tegen marktconforme tarieven beschikbaar te stellen.

De Noorder IJplas is onderdeel van de wijk Haven-Stad, dat de ambitie heeft om het meest duurzame woon-werkgebied van Amsterdam te worden. Het plan om windmolens te realiseren is volgens de gemeente een belangrijke eerste stap.

Amsterdam kijkt naar nog meer locaties voor windmolens. Ook het Westelijk Havengebied, de A10-Noord, de Gaasperplas, IJburg, bedrijventerrein Amstel III, Zeeburgereiland en een stuk van de Amstelscheg langs de A10 zijn in beeld bij de gemeente.