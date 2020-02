Windmolens niet alleen meer in de haven, misschien zelfs in het groen

Beeld ANP

Het stadsbestuur zoekt locaties om uiterlijk in 2025 de vergunningen af te geven voor nog eens 50 megawatt aan windenergie. Dan gaat het om ongeveer 17 windmolens, schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) woensdag aan de gemeenteraad.

‘Zoekgebieden’

Vooralsnog staan de Amsterdamse windmolens vooral in de haven, 38 stuks. Daar ziet het stadsbestuur dus nog meer ruimte om windenergie op te wekken, maar het kan niet meer alleen van de haven komen. Van Doorninck maakt woensdag bekend dat er zeven ‘zoekgebieden’ zijn voor meer windmolens. In dat rijtje staat bijvoorbeeld het hele gebied rond Zeeburgereiland, IJburg en Sciencepark, maar ook ‘Gaasperplas en Driemond’.

Verder denkt het stadsbestuur aan bedrijventerrein Amstel III in Zuidoost en een stuk van de Amstelscheg langs de A10 bij Knooppunt-Amstel.

Het zijn stuk voor stuk opties die in de Windvisie van 2012 al eens zijn genoemd als optie voor windmolens, maar jarenlang was er geen mogelijkheid om ze daadwerkelijk neer te zetten omdat de provincie Noord-Holland extra hoge drempels opwierp voor windmolens rond de bebouwde kom.

Klimaatakkoord

In 2030 wil Amsterdam 127 megawatt aan windenergie opwekken en 400 megawatt aan zonne-energie op grote daken. Met ook nog eens 150 megawatt aan zonnepanelen op kleinere daken zoals woningen denkt Van Doorninck in 2030 genoeg groene stroom op te wekken voor 80 procent van de huishoudens in Amsterdam.

Dat voorstel doet het stadsbestuur voor de Regionale Energie Strategie (RES). Bij het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord is afgesproken dat alle regio’s het over zo’n RES eens moeten worden. Amsterdam presenteert woensdag als eerste gemeente haar concept.

Daarmee is meteen gezegd dat de locaties nog geen uitgemaakte zaak zijn. Na veel passen en meten en gesprekken met belanghebbenden moet blijken waar windmolens kunnen komen, hoe hoog en hoeveel. Maar Van Doorninck zet wel druk op de ketel: die 127 megawatt moet gehaald worden. Amsterdam kan al niet in haar eigen energiebehoefte voorzien. Een nog groter deel opwekken verderop in de regio vindt de wethouder niet fair. Als de zeven zoekgebieden te weinig opleveren, of als de rijksoverheid meer windmolens wil plaatsen aan de zuidkant van Noord-Holland, komen het IJmeer en Landelijk Noord in beeld, oftewel Waterland. Het stadsbestuur zou die gebieden liever ontzien.

Grotere windturbines

Nu al wekt Amsterdam 66 megawatt op met 38 windmolens, vooral in de haven. Daar komt de komende jaren nog 11 megawatt bij doordat kleinere windmolens plaatsmaken voor grotere windturbines in de haven. Overigens wil het stadsbestuur dat ten minste 50 procent van de extra opwekcapaciteit voor duurzame energie eigendom wordt van Amsterdammers. Als die zelf in energiecoöperaties kunnen meeverdienen aan de opbrengst is eventuele overlast wellicht ook makkelijker te verstouwen.

Uit het onderzoek voor de RES is gebleken dat op papier nog meer windenergie mogelijk is in Amsterdam, 105 megawatt, nog zo’n 35 windmolens extra. Maar wethouder Van Doorninck is tot de conclusie gekomen dat veel van deze locaties zullen afvallen omdat ze in de inspraak zullen sneuvelen of onmogelijk zijn door de nabijheid van de leefgebieden van vogels of vleermuizen.