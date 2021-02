Windmolens in Diemer Vijfhoek en IJmeer van de baan

Beeld ANP

De Diemer Vijfhoek is een in het IJmeer uitstulpend schiereiland langs de gemeentegrens met Amsterdam. Toen deze plek in de gesprekken voor de Regionale Energie Strategie (RES) kwam bovendrijven als mogelijke locatie voor windturbines, kwam daartegen ook veel protest vanaf het Amsterdamse IJburg.

Hoog opgelopen

Daar was de discussie over de Amsterdamse plannen met mogelijk windmolens voor de kade van IJburg toen al hoog opgelopen, maar in de dichtbevolkte woonwijk werd meteen met een schuin oog gekeken naar de Diemer Vijfhoek. Die ligt eveneens op korte afstand van IJburg en zeker als je denkt aan de nieuwe eilanden die Amsterdam hier nog wil volbouwen. Verder werd aandacht gevraagd voor het groen op de Diemer Vijfhoek, een natuurgebied.

De gemeente Diemen trekt de Diemer Vijfhoek en het IJmeer nu toch terug uit het ‘zoekgebied’ waar mogelijke locaties voor wind- en zonne-energie worden gezocht. Belangrijkste redenen zijn volgens de gemeente de unieke natuurwaarden en de cultuurhistorische betekenis als onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

Andere opties

Andere delen van het zoekgebied blijven wel op de kaart staan binnen de RES. Dan gaat het om stroken langs het Amsterdam-Rijnkanaal, de A1 en de A9. Omdat het gaat om ‘verborgen’ gebieden tussen zware infrastructuur die weinig worden gebruikt voor recreatie zijn ze volgens Diemen mogelijk ‘kansrijk’ voor windmolens. Natuurorganisaties keren zich tegen windmolens in het Diemerbos, maar die mogelijkheid wordt dus nog niet uitgesloten.

Anders dan andere buurgemeenten van Amsterdam spreekt Diemen zich niet uit tegen de Amsterdamse zoekgebieden rond de gemeentegrens. Landsmeer, Oostzaan, Zaanstad, Ronde Venen en Weesp gaven eerder blijk van ergernis over de Amsterdamse keuzes, omdat eventuele windmolens ook vanuit de buurgemeenten duidelijk zichtbaar of hoorbaar zouden zijn. Diemen benadrukt wel dat het met Amsterdam in gesprek wil.

De op IJburg ontstane actiegroep tegen windmolens Windalarm reageert verheugd op het schrappen van de Diemer Vijfhoek en het IJmeer. Maar meteen onderstreept Windalarm dat het protest tegen windmolens bij natuur of dichterbij dan 1500 meter van woningen doorgaat, ook in Diemen.