Windmolenprotest blijft, zelfs als ze bij IJburg niet komen

De anti-windmolen demonstratie vanaf het Museumplein. Beeld Jean-Pierre Jans

Spandoeken van vijftig meter zijn al niet misselijk, maar met acht van zulke spandoeken op een rij wordt het pas echt imposant. Het is even manoeuvreren maar dan strekken de leuzen tegen windmolens zich uit over het hele plein. “Het langste spandoek ooit op het Museumplein,” roept Naut Kusters van actiegroep Windalarm. “Dit is de lengte van twee windmolens!”

Bij het podium trekt een steltloper intussen veel bekijks. In haar windmolenpak komt ze met gemak vier meter hoog. “Die is blij dat het vandaag geen windkracht 8 is.”

Landelijke aandacht

De demonstratie heeft honderden tegenstanders van windmolens bijeengebracht. Wat begon als een protest tegen de Amsterdamse plannen om nog minstens zeventien windturbines te bouwen langs de stadsrand, groeide uit tot een landelijke manifestatie. En dus zijn er ook tegenstanders van windmolens uit bijvoorbeeld Swifterbant, Deventer en het Brabantse Lith.

Het stormachtige protest tegen de mogelijkheid dat er windmolens komen op IJburg heeft zelfs landelijk de aandacht getrokken in de verkiezingscampagne. Als VVD-leider merkte demissionair premier Mark Rutte vorige week fijntjes op dat GroenLinks en D66 wel erg hard van stapel lopen met nieuwe klimaatplannen. Terwijl hun eigen kiezers op IJburg kennelijk ook geen windmolens willen ‘in hun achtertuin’.

Bezorgde Noorderlingen

Maar in Noord maken ze zich intussen een beetje zorgen. Als het stadsbestuur de grond in IJburg te heet onder de voeten wordt, komen er misschien des te meer windmolens bij de Noorder IJplas en de buitenrand van de A10. In een stoet zijn daarom zo’n dertig Noorderlingen vanaf de pont naar het Museumplein gelopen.

Een groep demonstranten uit Amsterdam Noord. Beeld Jean-Pierre Jans

Noorderling Simone Brands maakt zich vooral zorgen om het geluid dat windmolens loslaten. En dan niet eens in haar eigen buurt Jeugdland, want daar lijkt de kans een stuk kleiner geworden dat er windmolens vlakbij komen. Het gebied langs de A10 is hier vooral van Landsmeer en die gemeente heeft al een streep gehaald door haar windmolenplannen. Maar over de buurten langs de A10 in Nieuwendam-Noord is Brands’ bezorgdheid alleen maar groter geworden.

Als kinder- en jeugdpsychiater werkt ze daar met gezinnen die het al moeilijk genoeg hebben. “Er is al veel sociale problematiek, fijnstof en geluid van de snelweg. Die kunnen die windmolens er echt niet bij hebben.” Doordat ze de slaap verstoren kan de doffe dreun van windmolens leer- en gezondheidsproblemen meebrengen, waarschuwt Brands. “De ringweg is ’s nachts stil. En dan zouden ze daar straks wakker liggen omdat er een windmolen staat te razen.”

‘In de tang genomen’

Ook Annemarie van Iren uit Schellingwoude maakt zich zorgen om de armere wijken langs de ring. Zij denkt daarbij vooral aan de overlast en de mogelijkheid dat de huizenprijzen dalen als gevolg van de windmolens terwijl mensen zich hier maar krap aan een koopwoning konden veroorloven. En voor een huurwoning kan je in Amsterdam ook niet zomaar ergens anders terecht. In het sjieke Schellingwoude zijn de gevolgen nog te overzien, zegt ze. “Wij kunnen er nog voor kiezen om te verhuizen, maar langs de ring zitten ze als ratten in de val.”

Bij de tientallen demonstranten uit Noord steekt de opkomst uit Zuidoost bleek af. En dat terwijl het stadsdeel volgens Klaas Schonenberg uit Gaasperdam van drie kanten ‘in de tang genomen’ wordt door de zoekgebieden voor mogelijke windmolenlocaties. “Op IJburg zijn veel koopwoningen en de mensen zijn goed gebekt,” zo verklaart hij het verschil.

Als hij flyers tegen de windmolens uitdeelt merkt hij meteen dat in Zuidoost veel mensen geen Nederlands spreken. En in de coronacrisis hebben ze allicht andere prioriteiten. “Voor zijn eigen rechten opkomen is lastig voor dit stadsdeel.” In Noord worden de brieven van de gemeente over de windmolenplannen daarom in het Turks en Marokkaans vertaald en verspreid door Windalarm.

Windalarm

Windalarm is ontstaan op IJburg, maar belooft vanaf het podium het protest door te zetten, zelfs als het stadsbestuur IJburg afvoert van de lijst met zoekgebieden. “Wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen. We blijven als wijken en buurgemeenten solidair met elkaar,” zegt Naut Kusters.

Ook bij de Windalarmleden uit Noord wordt dit zo gevoeld. “We hebben vanaf dag 1 gezegd: nergens rond Amsterdam is een geschikte plek voor windmolens. Overal komen ze dan te dichtbij woningen,” zegt Van Iren. Toen Landsmeer besloot geen windmolens toe te staan, was dat een opluchting voor De Banne en Jeugdland. “Maar vanuit die buurten belden ze me meteen om te zeggen dat het protest hoe dan ook doorgaat. Ze zeiden: samen uit, samen thuis.”